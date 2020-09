Die Regierung will den Zugang zu bestimmten Seiten technisch unterbinden lassen. Foto: sum

Die türkis-grüne Regierung will Hass-Postings einen kurzen Prozess machen. Dafür wurde ein großes Gesetzespaket geschnürt, das am Donnerstag präsentiert wurde. Die Maßnahmen sehen auch Netzsperren vor, wie die Internet-Vereinigung ISPA am Freitag in einer Aussendung schreibt. Demnach sollen Internet-Anbieter gezwungen werden, den Zugang zu Webseiten oder Seiten auf Online-Plattformen technisch zu unterbinden, wenn darauf Hass-Postings zu finden sind.

Scharfe Kritik

"Die österreichische Internetwirtschaft kritisiert diese Regelung scharf und fordert die ersatzlose Streichung", sagt ISPA Generalsekretär Maximilan Schubert. Einmal mehr würden dabei Provider, nach Abmahnung durch Privatpersonen, in die Rolle des Gerichts gedrängt werden, sich mit massiver Rechtsunsicherheit konfrontiert sehen und Probleme in Hinblick auf die Gewährleistung der Netzneutralität entstehen. Die Netzsperren finden sich in den Änderungen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, die Netzsperren für die Bekämpfung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorsehen.

Gegen Piratenseiten im Einsatz

Auch betonte die ISPA, dass Netzsperren das Problem nicht lösen. "Illegale Inhalte gehören durch Löschen nachhaltig aus dem Netz entfernt. Alles andere ist eine Augenauswischerei mit äußerst gefährlichen Nebeneffekten, die sowohl von Anbieter- als auch von Konsumentenseite leicht umgangen werden kann. Das einzige was bleibt, ist eine Sperrinfrastruktur, die für viele Zwecke missbraucht werden kann." In Österreich kamen Netzsperren bisher gegen Piratenseiten zum Einsatz.

Gesetze

Mit ihrem Gesetzespaket will die Regierung Youtube, Facebook und andere große Social Media-Plattformen bei der Löschung hetzerischer und beleidigender Inhalte stärker in die Pflicht genommen werden. Und Betroffene sollen sich künftig einfach, schnell und (vorerst) kostenfrei gegen Hasspostings, Bedrohungen und Bloßstellung in Online-Foren wehren können.

Richter befürchten Verfahrensflut

Die Richtervereinigung befürchtet aufgrund der geplanten neuen Regeln einen deutlichen Mehraufwand. Die Ausweitung werde zu einem Anstieg an Verfahren führen, sagte Präsidentin Sabine Matejka im "Kurier". Im Entwurf der Regierung seien zudem keine Personalressourcen berücksichtigt. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zeigte Verständnis und will abwarten.

Der Grund für die Sorgen: Zwar müssen bei Delikten wie übler Nachrede oder Beleidigung Opfer die Täter selbst ausforschen und bei der Anzeige nennen, da es sich um keine Offizialdelikte handelt. Bei Hasspostings allerdings können betroffene Personen künftig per Antrag das Gericht um die Ausforschung bitten. Das sei ein neuer, enormer Aufwand, sagte Matejka. Das Eilverfahren hält sie aber grundsätzlich für einen "guten Zugang".

"Also es wird tatsächlich noch eine Herausforderung", gab Justizministerin Zadic in der ORF-"ZiB2" zu. Sie habe bereits mit der Präsidentin der Richtervereinigung gesprochen "und es sind natürlich Schätzungen, die im Raum sind". Man werde einfach beobachten, wie viele Leute letztendlich den Weg zum Gericht wählen, stellte Zadic in Aussicht. (sum, APA, 4.9. 2020)