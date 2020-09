Erst gestern wurde das neue Gesetzespaket im Kampf gegen Hass im Netz präsentiert, nun gibt es den ersten Aufreger. So beklagen Provider, dass die Regierung Netzsperren vorsieht – bislang war dies nur bei Piratenseiten der Fall. Nintendos Kult-Installateur feiert seinen 35. Geburtstag. Um das Jubiläum zu ehren, wurde eine Kollektion für die Switch veröffentlicht – mit nur einem Haken. Gegen Justizministerin Alma Zadić wurden zuletzt Todesdrohungen eingebracht. Der Verdächtige ist kein Unbekannter, ein Gerichtspsychiater empfiehlt eine Einweisung. Was sonst noch in der Web- und Games-Welt passiert ist, erfahren Sie ebenso bei uns. Viel Vergnügen beim Lesen!

Provider: Regierung will Netzsperren im Kampf gegen Hass im Netz einführen

Zum 35. Geburtstag: Nintendo verkauft "Mario"-Kollektion – aber nur für ein paar Monate

Todesdrohungen gegen Zadić: Verdächtiger laut Gutachten gefährlich

Nvidia zeigt mit "Doom Eternal" gewaltigen Unterschied zwischen RTX 3080 und RTX 2080 Ti auf

Neues CD-Labor will Quantencomputer im Internet zugänglich machen

Netzwerke versehen Trump-Aufruf zu Stimmabgabe mit Warnhinweisen

Apple verschiebt nach Gegenwind Maßnahmen für mehr Privatsphäre

Vor Mark Zuckerberg: Elon Musk kurz drittreichster Mensch der Welt

Schrems zu Datenschutz: Neues EU-USA-Abkommen wäre sinnlos