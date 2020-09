"Gigantisch!", ist der erste Gedanke, im Peugeot 2008 GT-Line sitzend. Nicht weil das dort Gesehene auf den ersten Blick verzaubern würde, sondern weil das Lenkrad so unglaublich klein ist und damit die eigenen Hände so unglaublich groß wirken.

Das Design mit Ecken und Kanten, so weit das Auge reicht, wird vor allem Puristen sauer aufstoßen. Die Fans sind aber zahlreicher. Foto: Gluschitsch

Aber genug über kleine Lenkräder und große Hände. Unser Testwagen, die Diesel-Version des 2008 GT-Line in einem bestechenden "Fusion Orange", wie es die Franzosen so bescheiden benennen, könnte von außen verschnörkelter kaum sein. Überall gibt es Ecken und Kanten, das muss einem, besonders als Purist, nicht gefallen.

Kleines Lenkrad, große Hände. Foto: Gluschitsch

Mir persönlich taugt es, der 2008 hat etwas Futuristisches an sich, das ich gerne über die Straße befördere. Das gilt auch für den Innenraum. Der ist in schlichtem Schwarz gehalten, über das Lenkrad muss man hinwegsehen (im doppelten Sinne, was aber nicht schwer ist, weil die Position des Steuerrades relativ weit unten ist), und der Peugeot bringt alles mit, was man in Sachen Komfort von ihm erwarten kann, also von einem Auto, das in unserer Ausführung rund 38.000 Euro kostet.

Kanten und Ecken an jeder Kante und Ecke. Foto: Gluschitsch

Was soll ein SUV in der Stadt?

Der Vierzylinder kommt derweil mit 130 PS um die Ecke. Von null auf 100 braucht er rund 9,3 Sekunden. Sie merken, das ist alles nicht wirklich atemberaubend, auch nicht für einen SUV. Einige Publikationen nennen den 2008er einen Stadt-SUV, ohne zu hinterfragen, was ein SUV eigentlich in einer Stadt verloren hat. Aber der Gedanke ist klar, und in dieser Größenordnung (4,30 × 1,77 × 1,55 m) ist im Konkurrenzumfeld der Frontantrieb die Regel, Allrad die Ausnahme. Wald- und Wiesenwege gehen trotzdem, und am Orange bleibt der Dreck mit Vorliebe kleben.

Der Kofferraum bietet mit 405 bis 1467 Litern viel Fassungsvermögen. Foto: Gluschitsch

Auf der anderen Seite ist der 2008 innen doch recht geräumig, vor allem der Kofferraum bietet mit 405 bis 1467 Litern viel Fassungsvermögen. Für längere Fahrten und auch Reisen ist der Peugeot damit ein guter Kandidat, die 8-Gang-Automatik ermöglicht zusammen mit der überzeugenden Geräuschdämmung ein entspanntes Fahren auf der Autobahn. Beim Testverbrauch kam der 2008er knapp über die 5-Liter-Marke, laut Hersteller sollen es 4,8 Liter auf 100 Kilometer sein. Also: nicht ins Gelände, lieber auf die Autobahn, zurücklehnen und das kleine Lenkrad bewundern. (Thorben Pollerhof, X.9.2020)