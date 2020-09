Das ist Microsofts Xbox Series S. Die Konsole soll 299 Dollar kosten. Das Laufwerk fehlt, dafür ist ein Controller dabei. Foto: Microsoft

Es war fast schon ein offenes Geheimnis, dass Microsoft an einer kleineren und günstigeren Next-Gen-Konsole arbeitet. Nun sind offenbar Fotos, ein Video und auch der Preis der Xbox Series S entwischt. Das abgebildete Spielgerät ist größtenteils weiß, ohne Laufwerk und soll nur 299 Dollar kosten. Ob die Konsole auch zu besagtem Europreis angeboten wird, ist noch offen.

Deutlich kleiner

Die Xbox Series S ist deutlich dünner als ihre größere Schwester und kann somit einfacher in einem Fernsehkasten verfrachtet werden. Wie Windows Central berichtet, will Microsoft die Konsole in einem Bundle anbieten. 25 Dollar pro Monat kostet es im Rahmen von Xbox All Access das Spielgerät zu mieten und Zugriff auf den Game Pass und Xbox Live zu kaufen. Ob es dieses Angebot auch in Österreich gibt, ist unbekannt.

Microsoft reagierte auf die Enthüllung mit einem humorigen Meme.

Schwache GPU

Hinsichtlich der Leistung berichtet The Verge, dass die Xbox Series S nur vier TeraFLOPS mit sich bringt. Damit ist sie schwächer als die Xbox Series X (12 TeraFLOPS) und die Xbox One X (sechs TeraFLOPS). Allerdings soll eine deutlich potentere CPU und SSD zum Einsatz kommen, damit bei dem Spielgerät tatsächlich ein gewisses "Next-Gen-Gefühl" aufkommt. Spiele in nativer 4K-Auflösung werden mit der Xbox Series S aber wohl nicht möglich sein.

Xbox Series X um 499 Dollar

Unterdessen soll auch der Preis und das Startdatum der Xbox Series X entwischt sein. So soll die Konsole am 10. November um 499 Dollar in den Verkauf gehen. Auch hier will Microsoft Xbox All Access anbieten, bei dem man die Konsole mietet und dafür Zugriff auf den Game Pass und Xbox Live hat. Hier verlangt der Hersteller 35 Dollar. Wie auch schon beim Angebot zur Xbox Series S ist es aber unwahrscheinlich, dass es dieses nach Österreich schafft.

Warten auf Sony

Wann Sonys PS5 konkret erscheint und wie viel das Spielgerät kostet, ist noch offen. Der Hersteller kommunizierte bislang nur, dass es Ende 2020 soweit sein soll. Beim Preis ist die Rede davon, dass die PS5 mit Laufwerk 499 Dollar und jene Version ohne Laufwerk 399 Dollar kosten soll. Wie und ob Sony nun aber auf die Xbox Series S reagiert, ist noch offen.

Microsoft reagiert auf Leak

Microsoft hat unterdessen auf das entwischte Bild und Video reagiert und das Spielgerät offiziell gemacht. Auf Twitter wurde ein Sujet veröffentlicht, das die Konsole zeigt. Dabei verspricht der Hersteller Next-Gen-Performance in der kleinsten Xbox aller Zeiten. Der Preis wurde ebenso bestätigt: Die Xbox Series S kostet 299 Dollar. Mehr Infos will man in Bälde veröffentlichen. (dk, 8.9.2020)