Wien – "A Team für Österreich" heißt ein neues Format, das der ORF ab 25. November immer mittwochs um 21 Uhr ins Programm rückt und das sich "gesellschaftspolitisch relevanten Themen" widmen soll . Angeführt wird es von Larissa Marolt, die im Jahr 2009 als Siegerin der ersten Staffel der Castingshow "Austria’s Next Topmodel" auf Puls 4 bekannt, und 2014 als Kandidatin der RTL-Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" berühmt wurde – zumindest bei Dschungelshow-Fans. Marolt, die als Model und Schauspielerin arbeitet, soll das neue ORF-Format als Moderatorin präsentieren. Die Dreharbeiten beginnen in Kürze, vorerst sind fünf Folgen geplant.

Als Beispiele für mögliche Themen der Sendung nennt der ORF in einer Aussendung am Dienstag Fast Fashion, Lebensmittelverschwendung, Bienensterben, psychische Krankheiten, Mobbing im Netz oder Plastikmüll, und schreibt: "Ziel ist es, nicht nur Bewusstsein zu schaffen, sondern anhand außergewöhnlicher, emotionaler und überraschender Aktionen nachhaltig etwas zu bewegen. Statt mit erhobenem Zeigefinger sucht das 'A Team für Österreich' auf Augenhöhe und direkt an Ort und Stelle nach Lösungen und beweist, dass wir gemeinsam oft schon mit Kleinigkeiten viel zum Positiven verändern können – und das auch noch Spaß macht."

Larissa Marolt über ihre neue Aufgabe: "Mich reizt an dieser neuen Herausforderung besonders, dass wir nicht nur reden, sondern auch gleich anpacken und den Menschen eine Stimme geben. Außerdem geht es dabei ganz oft um Themen, die mir persönlich am Herzen liegen."

Und ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner wird in der Aussendung folgendermaßen zitiert: "Das 'A Team für Österreich' packt an und rüttelt auf – mit Hirn, Herz und Humor. Zivilcourage, Nachhaltigkeit, Gender, Rassismus oder auch Self care sind die Topics des neuen Formats. Wir wollen Mut beweisen, die Ärmeln aufkrempeln, den Finger auf gesellschaftspolitische Schwachstellen in unserem Land legen und mit Aktionen zu Wachheit und Eigeninitiative anregen. Ganz nach dem Motto 'Make Austria even greater!'" (red, 8.9.2020)