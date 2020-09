Sushi, "Krone" und Privatisierungspläne auf Ibiza

Die teils geschwärzten Transkripte des Ibiza-Videos deuten auf keine Wendung in der Affäre hin

Genau am Tag vor der Befragung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Ibiza-Untersuchungsausschuss erhielten die Fraktionen Teile aus dem Ibiza-Video. Garniert wurde die Lieferung mit besonders geschwärzten Transkripten, im Laufe des Montags bekam der U-Ausschuss eine transparentere Version zugeschickt. Diese liegt dem STANDARD in voller Länge vor.

Es sind 212 Seiten, die dem folgenschweren Abend in der bekannten spanischen Finca auf Ibiza keine Wendung geben dürften. Es wurde Sushi gegessen und reichlich getrunken. Der ehemalige FPÖ-Frontmann Heinz-Christian Strache und sein ehemaliger Intimus Johann Gudenus erklärten der falschen Oligarchennichte und ihrem Begleiter J. H. ihre Stellung in der Partei, Wahlkampffinanzierungsgerüchte bei der Konkurrenz wurden dargelegt und man kam recht schnell auf einen bereits davor avisierten Krone-Deal zu sprechen.

Bekanntlich wollte der Lockvogel eine Gegenleistung dafür, dass sie die Krone kauft. Neben den Avancen Straches, ihr Staatsaufträge mit Überpreis zu verschaffen und die Strabag rauszuhalten sowie eine Struktur zu schaffen, dass Private heimisches Wasser verkaufen können, nannte er die frühere Privatisierung des Voest-Stahlkonzerns als Beispiel.

"Of course if you have the opportunity and you want. We can do it. And we will do it."

Heinz-Christian Strache

Strache, der sein korrektes Handeln an diesem Abend zwar stets betonte, antwortete davor aber auch noch – laut Transkript lachend – auf die Frage von Begleiter J. H., ob mögliche Privatisierungsvorgänge auch beeinflussbar wären:

"Ja. Ja. Weil wir ja bestimmen, was wir verkaufen und was nicht."

Heinz-Christian Strache

Als der Lockvogel wie so oft auf eine klare Gegenleistung anspielte und als Beispiel anführte, dass die FPÖ in einer Regierung doch auswählen könne, wer den Auftrag etwa für Straßenbauprojekte bekommt, sagt Gudenus auf Russisch:

"Wir können dir sagen, zum Beispiel, was für ein Angebot besser ist."

Johann Gudenus

Dem damaligen FPÖ-Parteichef Strache schienen die Gespräche wichtig zu sein. Wohl auch deshalb beteuerte er gegenüber J. H.:

"Sag ihr, wir sind für alles offen. Aber sie muss auch das Gespür haben."

Heinz-Christian Strache

Auch gegenüber seinem Parteikollegen und J.H. skizzierte Strache ein Angebot für die falsche Oligarchennichte, das wie folgt aussah:

"Wenn sie Investments bringt, bringen wir ihr geile Immobilienprojekte. Da, dort. Olles auf ana guatn Gschichte."

Heinz-Christian Strache

Strache hätte gerne gehabt, dass der Lockvogel nach dem siebenstündigen Gespräch in der spanischen Finca noch mit in einen Club feiern kommt. Der ausschlaggebende Grund dafür: damit sie ihr "Longinvestment" kennenlernt.

"Weil sie trifft jetzt die Parteichefs, die in 10 Jahren übernehmen. Ja?"

Heinz-Christian Strache (jan)