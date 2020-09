Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat angekündigt, dass die Bundesrepublik 100 bis 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufnehmen wird. Foto: Reuters / HANNIBAL HANSCHKE

Berlin – Deutschland wird nach Angaben von Innenminister Horst Seehofer 100 bis 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufnehmen. Insgesamt hätten sich bisher zehn EU-Staaten bereiterklärt, die etwa 400 unbegleiteten Minderjährigen aus dem Camp auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen, sagte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin bei einer Pressekonferenz mit EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas.

Man sei mit weiteren Ländern im Gespräch, hieß es weiter. Italien hat bereits Unterstützung zugesagt. Zudem habe man der griechischen Regierung Hilfe bei der Versorgung vor Ort zugesagt. Die griechische Regierung habe am Donnerstagnachmittag eine Bedarfsliste übermittelt.



Kanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstagabend erklärt, dass Deutschland und Frankreich eine Initiative in der EU gestartet hätten, um unbegleitete Minderjährige aus dem zerstörten Lager aufzunehmen. Dort lebten rund 13.000 Menschen, die nun obdachlos geworden sind. Deutschland will auch Hilfe für die Versorgung der Menschen vor Ort leisten. Dies habe sie in einem Telefonat mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis vereinbart, sagte Merkel.

Zehn deutsche Bürgermeister zur Aufnahme bereit

Am Donnerstag haben außerdem die Stadtoberhäupter von zehn großen deutschen Kommunen haben in einem gemeinsamen Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) ihre Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aus dem großteils abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. In dem Schreiben appellieren sie an Merkel und Seehofer, dafür den Weg zu ebnen.

Der Brief wurde demnach von den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern von Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hannover, Köln, Krefeld, Oldenburg und Potsdam unterzeichnet, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstagabend berichtete. Die Stadtoberhäupter bekräftigten darin ihre Bereitschaft, "einen humanitären Beitrag zu einer menschenwürdigen Unterbringung der Schutzsuchenden in Europa" zu leisten: "Wir sind bereit, Menschen aus Moria aufzunehmen, um die humanitäre Katastrophe zu entschärfen." (APA, red, 11.9.2020)