Nächstes Wirkungsfeld für die Erste-Botschaft "#glaubandich": Jung von Matt Donau entwickelte für Erste Bank und Sparkassen eine Unternehmer-Kampagne, die Erste-CEO Peter Bosek als "Zeichen für Zuversicht" ankündigt. Die Kampagne stellt Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Österreich in den Mittelpunkt, "die auch in schwierigen Zeiten an sich glauben" (Jung von Matt).

Sujets aus der neuen JvM-UnternehmerInnen-Kampagne für Erste Bank und Sparkassen: Cornelia Plank, Myzelia Pilzwelt, Biopilze aus Tirol. Erste Bank/Sparkassen/Jung von Matt/Donau

Thomas Reichhart, Artrock Kletterwände. Erste Bank/Sparkassen/Jung von Matt/Donau

Stefan Rehrl, Matthias Lienbacher und Mario Siller, Dreikant Designmöbel. Erste Bank/Sparkassen/Jung von Matt/Donau

Erste Bank und Sparkasse

Die von Jung von Matt Donau konzipierte Kampagne will in einem 40-Sekunden-TV-Spot "die bunte Vielfalt der österreichischen Unternehmerlandschaft" zeigen, von der Einpersonenfirma bis zum Großunternehmen, vom Traditionsbetrieb bis zum Startup.

"Herzblut und schiefe Töne"

"Wir wollen mit dieser Kampagne ein Zeichen für Zuversicht setzen und jene Menschen vor den Vorhang holen, die aktuell vor den größten Herausforderungen stehen: die Unternehmerinnen und Unternehmer des Landes", erklärt CEO Bosek zur Kampagne.

Michael Nagy, Creative Director Jung von Matt Donau, suchte für die Kampagne einen Song voll "Zuversicht und Glauben an sich selbst". Und das Lied war "schnell gefunden", erklärt Nagy: "I’m Still Standing" von Elton John, in einer, so Nagy, "emotionalen Neuinterpretation mit Gastgesang der UnternehmerInnen – mit viel Herzblut und einigen schiefen Tönen".

Corona-Sicherheit

Die wirtschaftliche Lage nach dem Corona-Lockdown war Anlass für die Kampagne, das Virus selbst setzte die schwierigen Bedingungen für die Umsetzungen, schildert die Agentur: "Da die Dreharbeiten in ganz Österreich stattfanden und sehr flexibel gehalten wurden, arbeitete Jung von Matt Donau mit drei agilen Units (Film, Foto und Content). Insgesamt wurde die 360-Grad-Kampagne sieben Tage gedreht, 15 UnternehmerInnen wurden portraitiert. Die Einhaltung aller Corona-Maßnahmen stand während der ganzen Produktion an oberster Stelle."

Neben dem TV-Spot gibt es eine regionalisierte Plakat- und Digitalkampagne. Kurze Content-Videos erzählen auf Social Media die Hintergrundgeschichten der Unternehmerinnen und Unternehmer und geben Einblick, wie es diesen in den letzten Monaten ergangen ist. (red, 11.9.2020)