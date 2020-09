Fußball-Bundesliga (1. Runde):

LASK – Austria Wien 1:0 (1:0).

Stadion der Stadt Linz, 4.000, SR Gishamer

Tor: 1:0 (43.) Gruber

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic (77. Andrade) – Ranftl, Holland (36. Grgic), Michorl, Renner – Gruber (71. Reiter), Raguz, Balic

Austria: Pentz – Zwierschitz, Jarjue, Madl, Martschinko (62. Teigl) – Wimmer (80. Edomwonyi), Ebner (80. Jukic), Pichler – Sax (62. Grünwald), Sarkaria – Monschein

Gelbe Karten: Renner, Wiesinger, Michorl bzw. Zwierschitz, Sax

Stimmen:



Dominik Thalhammer (Trainer LASK): "Wir sind sehr gelassen in das Spiel gegangen, weil wir wussten, dass wir gut vorbereitet waren. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine richtig gute Spielkontrolle und hätten das Spiel dann früher entscheiden können. Am Ende hatten wir Probleme. Wir wissen, dass wir es besser können. Aber es fällt uns ein Stein vom Herzen, nachdem was auch letzte Saison passiert ist. Die Mannschaft kann noch viel, viel mehr."

Andreas Gruber (Torschütze LASK): "Ich glaube, dass wir heute eine extrem gute Mannschaftsleistung an den Tag gelegt haben. Wir haben von der ersten Minute gezeigt, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen. Das Ziel ist, dass wir Salzburg und alle vorne ärgern und kontinuierlich unter den Top Vier mitspielen wollen. Es war mit den Zuschauern ein richtig geiles Spiel heute."

Peter Stöger (Trainer Austria): "Wir hätten mehr aus unseren Umschaltsituationen machen können. Die hätten wir besser lösen können. Wir haben auch in der ersten Halbzeit zu viele Standards des Gegners zugelassen. Wir waren nicht ganz so im Spiel, nicht so mutig, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir sind am Beginn einer Entwicklung, ich habe etliches gesehen, was in Ordnung war. Der LASK hat gezeigt, dass er zurecht Nummer 2 oder 3 in Österreich ist."

Weiterlesen:

