Die PS5 kann ab sofort vorbestellt werden und ist in Österreich ab dem 19. November für mindestens 399 Euro verfügbar. Foto: Sony

Nun hat auch Sony endlich den Preis und Veröffentlichungstag der PS5 verraten. Die Spielkonsole erscheint hierzulande am 19. November 2020 und kostet 499 Euro in der regulären Version und 399 Euro ohne Laufwerk. Beide Geräte können ab sofort bei diversen Onlinehändlern vorbestellt werden – zumindest theoretisch. Der Ansturm dürfte nämlich riesig sein, sodass das Angebot vielerorts nicht verfügbar ist.

Neues "God of War" und "Final Fantasy XVI"

Sony nutzte die letzte Präsentation vor dem Start der Konsole auch dafür, dass man neue Games enthüllte. Final Fantasy XVI ist etwa in Entwicklung und wird ein PS5-Exklusivtitel. Für Spider-Man: Morales muss man ferner keine Next-Gen-Konsole kaufen, da das Spiel auch für die PS4 kommt. Einen ersten Ausblick gab es auch auf Hogwarts Legacy – einem Game, bei dem man ins Harry-Potter-Universum eintaucht. Das Game kommt für neue und alte Konsolen sowie für PC. Und auch ein neues God of War wurde für 2021 bestätigt.

PlayStation

"Demon's Soul"-Remake kommt exklusiv für PS5

Village: Resident Evil hat ferner einen Veröffentlichungstermin erfahren: So kommt das Spiel 2021. Deathloop erscheint ferner im zweiten Quartal 2021 und das Remake von Demon's Souls wird zum Start der PS5 verfügbar sein. Ein Release für den PC wird es keinen geben, wie nach Verwirrung vom Entwickler klargestellt wurde. Zuletzt gab es auch einen Ausblick auf Call of Duty: Black Ops Cold War, das in Bälde als Alpha startet und die Info, dass Devil May Cry 5 eine PS5-Version erhält.

PlayStation

Spiele für PS5 kosten teilweise 80 Euro

Spiele für die nächste Sony-Konsole werden nun auch teurer. Demon's Souls, Destruction All Stars und Marvel's Spider Man: Miles Morales Ultimate Edition kosten etwa 80 Euro. Für Sackboy: A Big Adventure werden etwa 70 Euro verlangt. Immerhin bekommt man die normale Version von Spider Man: Miles Morales aber für 60 Euro. Ob die Preiserhöhungen sich nur auf die ersten Games beziehen oder ein genereller Anstieg zu erwarten ist, wird sich erst weisen.

PlayStation

17 PS4-Spiele mit PS5 mit PS Plus nutzbar

Mit der PS5 lassen sich zum Launch auch Spiele für die PS4 nutzen im Rahmen des kostenpflichtigen Abos namens PS Plus. Mit diesem kauft man sich auch den Online-Zugang. So sind unter anderem God of War, Days Gone, Detroit Become Human, Last Of Us Remastered, Fallout 4, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Bloodborne und Battlefield 1 Teil der Kollektion. PS Plus kostet für ein Jahr 60 Euro. Ein monatlicher Zugang ist teurer, hier werden 8,99 Euro verlangt.

PlayStation

PS5 wird ein wahrer Riese

Zuletzt wurde nun auch bestätigt, dass die PS5 ein wahrer Riese wird. So ist die Spielkonsole 390 Millimeter hoch, 260 Millimeter tief und 104 Millimeter weit. Im direkten Vergleich mit der Xbox Series X oder Xbox Series S wird deutlich, wie riesig das Spielgerät von Sony wird. Auch beim Gewicht tut sich etwas: So ist die normale Version 4,5 Kilo schwer und die digitale Edition mit 3,9 Kilo etwas leichter. Offenbar war Sony ein verbessertes Kühlkonzept ein ziemliches Anliegen, weshalb bei den Dimensionen nicht gespart wurde. (Daniel Koller, 17.9.2020)