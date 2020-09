In dieser Galerie: 3 Bilder Nintendo Nintendo Nintendo

"Mario" feiert seinen 35. Geburtstag. Um das Jubiläum des Kult-Installateurs verlost DER STANDARD gemeinsam mit Nintendo eine Switch. Dazu gibt es die folgenden Games: Super Mario 3D All-Stars, Paper Mario: The Origami King und Super Mario Odyssey. Mario steht bei all den genannten Games im Fokus und bringen jede Menge Spielspaß mit sich.

Zu gewinnen gibt es eine Nintendo Switch mit "Super Mario 3D All-Stars", "Paper Mario: The Origami King" und "Super Mario Odyssey". Foto: Nintendo

Teilnahme

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, interessieren uns Ihre Erinnerungen an Mario und welche Stories Sie mit einem der Spiele verbinden. Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at, als Posting im Forum oder als Kommentar auf Facebook zum Gewinnspiel.

Verlosung

Die/Der Gewinner/in wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 24.09.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 17.9.2020)