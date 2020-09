Dass sein Team HC Strache den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht schafft, glaubt Heinz-Christian Strache nicht. Foto: APA / Herbert Neubauer

Wien – Der ehemalige FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl, Heinz-Christian Strache, sieht die ihm drohende Kontenöffnung im Zuge der Spesen-Affäre gelassen. Dies sei "etwas, das ich jederzeit transparent zur Verfügung stelle", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl beteuerte in allen Causen seine Unschuld.

"Ich glaube, das was ich hier erlebt habe, hat überhaupt kein Politiker in der Zweiten Republik erlebt", meinte Strache über die Zeit nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Noch immer vermutet er dahinter einen "Prozess, der offenbar über Jahre lang von krimineller Organisation geplant gewesen ist", denn: "Man will offenbar nachhaltig jemanden auf dem politischen Parkett loswerden."

Strache sieht sich durch Ibiza-Video rehabilitiert

In der Spesen-Affäre werde alles "verpanscht", beklagte sich Strache. So habe es zum einen bekanntlich genehmigte Ausgaben durch die FPÖ Wien gegeben. Die Vorwürfe der Staatsanwalt, Strache habe auch private Ausgaben via Scheinrechnungen decken lassen, betritt er ein weiteres Mal. So habe er etwa Nachhilfekosten für seine Kinder selbst gezahlt. Strache vermutet vielmehr ehemalige Mitarbeiter hinter den ihm vorgeworfenen Vorgängen.

"Gott sei Dank" gibt es laut Strache nun auch die vollständige Transkription des Ibiza-Videos, habe man zuerst doch nur einen "manipulativen Zusammenschnitt" von "sogenannten investigativen Journalisten aus dem Ausland" gehabt. Nach wie vor sieht sich Strache durch die Aufnahme "rehabilitiert". Sichtbar werde hingegen immer mehr, "dass über das Ausland eine gut funktionierende Regierung weggesprengt worden ist".

Strache sieht keine Pandemie

"Sie sprechen von Pandemie. Bei den Zahlen, die ich sehe, die Basis evidenzbasierend sind, kann ich keine Pandemie erkennen", sagt Strache zur Coronakrise. So meint er – entgegen anderer Zahlen -, dass fast alle der positiv getesteten Personen keine Symptome aufwiesen. Seiner Meinung nach würden auch "anerkannte Experten" als sogenannte Covidioten dargestellt. Die türkis-blaue Regierung in Österreich betreibe eine "überzogene Angst- und Panikmache".

Dass eine Kandidatin des Team HC Strache für die Wien-Wahl antisemitische Parolen skandiert hatte, stört den Ex-FPÖ-Chef nicht. Er habe eine "Dame" vernommen, die als "Bürgerrechtlerin eine coronakritische Demonstration organisiert hat", meinte er dazu. Wenn es heißt "Rothschild muss weg" oder "Rockefeller muss weg", handle es sich dabei auch um "Kapitalismus-Kritik". Dies geschehe unabhängig von der Religion: "Das ist kein Antisemitismus."

Dass sein Team HC Strache den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht schafft, glaubt dessen Spitzenkandidat nicht. Ebenso wenig daran, dass es zu Anklagen in den ihn betreffenden Causen kommen werde.

Ludwig entsorgt für einen Tag lang Müll

Abseits der Pressestunde zeigt sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in einem neuen, strahlend orangen Licht. Ludwig war im Sommer einen Tag lang mit dem Magistrat der Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark – kurz MA48 – unterwegs.

"Ich bin stolz Bürgermeister einer Stadt zu sein, in der die kommunale Abfallentsorgung so reibungslos funktioniert", schreibt Ludwig nun auf seinem Facebook-Account und teilt Bilder des Tages. Sie zeigen unter anderem einen fröhlich winkenden Bürgermeister, der auf einem Müllauto mitfährt. (APA, red, 20.9.2020)