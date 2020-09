Nach über zehn Jahren Forschung und Entwicklung steht ein großer Schritt für eine laut den verantwortlichen Wissenschaftlern "revolutionäre" Erfindung an. Ein bionisches Auge steht kurz vor seinen klinischen Tests. In Bälde soll auch "Kingdoms Reborn" erscheinen. Dabei handelt es sich um ein ambitioniertes Aufbauspiel eines einzelnen Entwicklers. News gibt es auch zum TikTok-Deal. Offenbar ist die Lösung dann doch nicht so gut, wie sie Trump angepriesen hatte. Viel Vergnügen beim Lesen!

Heilung für Blinde: Klinische Tests für bionisches Auge sollen bald starten

"Kingdoms Reborn": Einzelner Entwickler will Aufbauspiel-Perle schaffen

KI-Leistung statt Transistoren: "Huang's Law" soll "Moore's Law" ablösen

Tiktok-Deal: Oracle soll keinen Zugriff auf Algorithmus und "Technologie" bekommen

Sony und Nvidia geloben Besserung nach Chaos rund um Start der PS5 und RTX 3080

KDE Plasma 5.20: Erste Beta verspricht viele Verbesserungen für den Linux-Desktop

Weniger deutsche Unternehmen beschäftigten eigene IT-Fachkräfte

Galaxy S20: Fan Edition lockt mit Snapdragon 865 statt Samsung-Prozessor