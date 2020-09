Es ist und bleibt vermutlich noch länger das Thema: Corona. Momentan sind es die steigenden Fallzahlen und die verschärften Maßnahmen, die viele beschäftigen. Aber ganz generell hat sich die Gesundheitskrise im Laufe der Zeit in jegliche Lebensbereiche eingeschlichen. Mit dieser Tatsache umzugehen, diese für die Bevölkerung einzuordnen und zu managen, obliegt letzten Endes den Regierenden eines jeden Landes.

Anfang Jänner 2020 wurde die aktuelle Regierung angelobt. Nur wenige Wochen später wurde Corona zum zentralen Thema für die Koalition. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Koalition auf dem Prüfstand

Auch in Österreich ist die Regierung, also die Vertreter der ÖVP und der Grünen, für das Pandemie-Krisenmanagement hauptverantwortlich. In zahlreichen Pressekonferenzen oder in Interviews und Gesprächsrunden wenden sich die Regierungsspitze sowie der Innen- und Gesundheitsminister regelmäßig an die Öffentlichkeit. Während die Zusammenarbeit der Regierungsparteien in den vergangenen Monaten und besonders zu Beginn der Pandemie den Anschein erweckte, gut zu verlaufen, kam es in den letzten Tagen, vor allem in Hinblick auf die zunehmenden Fallzahlen und die Verwirrung um die Corona-Ampel, zu Unstimmigkeiten und Schuldzuweisungen zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), den Bundesländern und der Opposition.

Auch seitens der Bevölkerung fühlen sich manche Menschen durch zu spät, zu ungenau oder zu missverständlich verordnete Regeln verunsichert. Aktuell steht besonders das lange Warten auf Corona-Tests in einigen Regionen in der Kritik. Auch der Schulstart erfolgte holprig. User "mmmelly" vermisst eine klare Linie der Regierung:

Für User "meinemeinung9" fehlt der europäische Kontext in der Krise:

User "-It-" sieht aber auch die Bevölkerung in der Verantwortung:

Wie schlägt sich die Regierung Ihrer Meinung nach in der Krise?

Was ist bisher gut gelaufen? Welche Entscheidungen und Vorgehensweisen können Sie nicht nachvollziehen? Was würden Sie sich für die kommende Zeit seitens der Regierung wünschen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 23.9.2020)