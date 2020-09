"Act Out" will sowohl Tourneen als auch Residenzen unterstützen – Einjährige Pilotphase startet noch im September

Auch auf der Plattform Vimeo sollen für die österreichischen Kulturforen im Ausland heimische Produktionen hochgeladen werden. Foto: EPA

In Zeiten von Corona ist besonders grenzüberschreitendes Kulturschaffen großen Einschränkungen und Widrigkeiten ausgesetzt. Etwas Abhilfe schaffen will hier ein neues Förderprogramm, das unter dem Titel "Act Out" von der Auslandskulturabteilung des Außenministeriums und der IG Freie Theaterarbeit aufgesetzt wird. Unterstützt werden Tourneen aber auch Residenzen im Ausland aus dem Theater- und Performancebereich. Eine einjährige Pilotphase beginnt noch im laufenden September.

Im Wesentlichen besteht die neue Förderschiene aus drei Teilen. Einerseits gibt es Tourförderung in Höhe von maximal 12.000 Euro, andererseits werden Residenzen vor Ort für maximal fünf Personen im Falle einer Gruppe mit bis zu 4.000 Euro unterstützt. Und als drittes Element wird eine Vimeo-Plattform aufgebaut, auf der Mitschnitte von Produktionen hochgeladen werden können, die dann nicht zuletzt den Kulturforen im Ausland als Showcase dienen. (APA, 21.9.2020)