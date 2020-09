Roy C. Hammond ist gestorben. Sein Song "Impeach The President" hat Hip-Hop wesentlich geprägt, sein "Shotgun Wedding" ist Kult. Foto: Mercury

Roy C. Hammond wäre wohl höchstens als Fußnote in die Musikgeschichte eingegangen, wären da nicht zwei Absonderlichkeiten in seinem Katalog. Die Erste heißt Shotgun Wedding. Das war 1965 ein Hit für den am 3. August 1939 im US-Bundesstaat Georgia geborenen Sänger, den er als Roy C veröffentlicht hat. Ein knackiger Soul-Stomper, dessen Bläser von Gewehrsalven unterstützt werden. Das war eine Art Novelty-Song, der über die Jahrzehnte Kultstatus erlangt hat.

Der zweite nachhaltige Fußabdruck war seine 1973 mit der Amateurband Honey Drippers produzierte Single Impeach The President.

Das Lied entstand in New York unter dem Eindruck des damals aktuellen Watergate-Skandals um US-Präsident Richard Nixon. Es verpuffte bei Erscheinen zwar ohne besonderen Eindruck hinterlassen zu haben, denn kaum eine Radiostation traute sich den Song zu spielen. Doch bei Straßenfesten Anfang der 1980er in New York brachten DJ Kool Herc oder Afrika Bambaataa damit ihre Block-Partys zum Kochen. Und als der Hip-Hop-Produzent Marley Marl den Song 1986 für The Bridge mit MC Shan sampelte, löste er damit einen Dammbruch aus.

"Impeach The President" – das Original von 1973. The Honeydrippers - Topic

Impeach The President zählt zu den Fundamenten des Hip-Hop-Samplings, über 600 Mal wurde der Titel in der Rapmusik und im Pop verwendet, von Acts wie Dr. Dre, De La Soul, Janet Jackson, Mary J Blige, Kanye West, Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., Wu-Tang Clan …

"Sex and Soul"

Angesichts der Impeachment-Anstrengungen gegen Donald Trump spielte Hammond sich erst im Vorjahr mit dem Gedanken, den Song neu aufzunehmen, doch nun ist Roy Charles Hammond im Alter von 81 Jahren einer Leberkrebserkrankung erlegen.

Ein Youtube-Videos, das 45 Samples von "Impeach The President" sampelt. Über 600-mal soll der Song gesampelt worden sein. Samples.fr

In den 1970ern hat der umtriebige Sänger und Produzent ein paar ausgezeichnete Alben wie Sex and Soul (1973) veröffentlicht – und er hat bis zum Beginn der Corona-Pandemie immer noch regelmäßig live gespielt.

Geld hat er für Impeach The President kaum gesehen, die Rechte hatte in den 1990ern jemand anderer gekauft. Doch Roy C. Hammond war es, der den Drummer, ein Highschool-Kid aus der Nachbarschaft, während der Aufnahmen tagelang in die Mangel genommen hatte, bis ihm der Beat gepasst hat. Damit hat er Musikgeschichte geschrieben. (Karl Fluch, 22.9.2020)