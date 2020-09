Weil die SPÖ den Novellen zustimmt, kommt es zu keiner Blockade im Bundesrat – die FPÖ will nun gegen gesamte Regierung einen Misstrauensantrag einbringen

Wien – Die SPÖ ist mit den neuen Corona-Gesetzen von Türkis-Grün zufrieden, die zur Wochenmitte vom Nationalrat abgesegnet werden sollen – doch die FPÖ und die Neos sehen bei einigen Passagen nach wie vor rot. In Anlehnung an die NS-Zeit wettert man bei Blau gar über eine "Rollkommando-Politik", Pink dagegen spricht lieber von "verfassungswidrigen Ermächtigungen".

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl will bei der Nationalratssitzung am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen. Die Neos wiederum bleiben schlicht und einfach bei ihrem strikten Nein zu den weitreichenden Befugnissen, mit denen sich die Koalition rechtlich für einen neuen Lockdown mit möglichen Ausgangsbeschränkungen und Betretungsverboten rüsten will – für Arbeits- und Betriebsstätten etwa, aber auch für Verkehrsmittel, inklusive privater Fahrzeuge.

Der Wiener Prater während des Lockdowns im Frühjahr. Foto: Regine Hendrich

Ist die Kritik der beiden Oppsotionsparteien völlig überzogen – wo doch die meisten angehörten Experten im Gesundheitsausschuss grünes Licht für die Novellen des Epidemiegesetzes, des Tuberkulosegesetzes sowie des Covid-19-Maßnahmengesetzes gegeben haben? Auch wenn damit nicht unbedingt "ein Polizeistaat" droht, wie von der FPÖ beanstandet, so lassen erst recht wieder einige Passagen in dem mehrfach überarbeiteten Entwurf unter Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) aufhorchen.

Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak führt etwa ins Treffen, dass der Gesundheitsminister im nun zu beschließenden Gesetz gar "das Betreten und Befahren von bestimmten Orten und öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit" – auch ohne Ausnahmen – verbieten könne – und mit ihm für bestimmte Regionen auch Landeshauptleute sowie die Bezirksverwaltungsbehörden. Als Voraussetzung dafür benennt der Gesetzestext neben einem "drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung" eher vage auch "ähnlich gelagerte Notsituationen". Dann könne per simpler Verordnung angeordnet werden, dass das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur mehr zu bestimmten Zwecken zulässig ist – unter anderem sind da wieder Arbeitswege, Hilfswege für Andere, Besorgungswege sowie Erholung im Freien angeführt.

Kein Veto der Opposition möglich

Für all das reiche eine einfache Mehrheit im Hauptausschuss des Nationalrats aus, erklärt Scherak. Bedeutet: SPÖ, FPÖ und Neos könnten zwar Einwände erheben, aber Türkis-Grün dennoch einen "totalen Lockdown" durchziehen. Damit nicht genug: Auf Ebene der Bezirksverwaltungsbehörden könnte ohne jede Rücksprache eine Region komplett lahmgelegt werden.

Immerhin: Jene Passage, die den Behörden in Betrieben im Zuge von Corona-Kontrollen eingeräumt hatte, in alle möglichen Unterlagen Einsicht nehmen zu können, wurde von Anschobers Ressort präzisiert. Hier hatten die Neos, aber auch Anwältevertreter sowie die Journalistengewerkschaft, zuletzt moniert, dass es zu unverhältnismäßigen Hausdurchsuchungen kommen könne.

An dieser Stelle heißt unter dem Stichwort "Kontrolle" nun konkret: "Dazu sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde und die von ihnen herangezogenen Sachverständigen berechtigt, Betriebsstätten, Arbeitsorte, Verkehrsmittel und bestimmte Orte zu betreten und zu besichtigen, sowie in alle Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, Einsicht zu nehmen und Beweismittel zu sichern." Heißt: Das Filzen von Unterlagen muss quasi direkt mit dem Covid-Maßnahmengesetz in Verbindung stehen. (Nina Weißensteiner, Theo Anders, 22.9.2020)