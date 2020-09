Zahlreiche aktuelle Laptops und Workstations enthalten – Lenovo will sich an Treiberentwicklung beteiligen und Firmware liefern

Mehr Linux am Desktop. Foto: Canonical / Lenovo

Das Interesse an Linux scheint bei Hardwareherstellern derzeit stark im Wachsen begriffen zu sein – und zwar auch als Desktop-System. Bereits seit kurzem können einige ausgewählte Lenovo-Rechner auch mit Fedora Linux als Betriebssystem bestellt werden, nun folgt die nächste Ausbaustufe der Linux-Initiative beim chinesischen Hardwarehersteller.

Auswahl

Lenovo hat einen Deal mit Ubuntu-Hersteller Canonical geschmiedet, in dessen Rahmen 27 aktuelle Modelle des Unternehmens mit dem freien Betriebssystem verfügbar gemacht werden sollen. Konkret handelt es sich dabei um folgende Laptops und Workstations:

Thinkpad T14 (Intel und AMD)

Thinkpad T14s (Intel und AMD)

Thinkpad T15p

Thinkpad T15

Thinkpad X13

Thinkpad X13 Yoga

Thinkpad X1 Extreme Gen 3

Thinkpad X1 Carbon Gen 8

Thinkpad X1 Yoga Gen 5

Thinkpad L14

Thinkpad L15

Thinkpad X13 AMD

Thinkpad P15s

Thinkpad P15v

Thinkpad P15

Thinkpad P17

Thinkpad P14s

Thinkpad P1 Gen 3

Thinkpad P53

Thinkpad P1 Gen 2

Thinkstation P340

Thinkstation P340 Tiny

Thinkstation P520c

Thinkstation P520

Thinkstation P720

Thinkstation P920

Thinkstation P620

Bei den ersten Geräten soll die Ubuntu-Option noch im Lauf des September angeboten werden, bei anderen soll sie dann in den kommenden Monaten aktiviert werden. Die Zusammenarbeit soll nicht zuletzt garantieren, dass die Lenovo-Systeme optimal mit dem freien Betriebssystem zusammenarbeiten. In diesem Rahmen will sich Lenovo auch an der Treiberentwicklung beteiligen und, wenn notwendig, selbst vorhandene Lücken füllen.

Firmware

Zudem soll sämtliche zugehörige Firmware über den Linux Vendor Firmware Service (LVFS) angeboten und auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Dieser ist direkt mit der Softwarezentrale in Ubuntu integriert, Firmware-Updates werden also dann direkt neben normalen Softwareaktualisierungen angeboten.

Als Betriebssystem will man die aktuelle Long-Term-Support-Version von Ubuntu verwenden – also Ubuntu 20.04 LTS. Lenovo sieht die primäre Zielgruppe vor allem bei Softwareentwicklern, bei denen sich das freie Betriebssystem schon seit langem großer Beliebtheit erfreut. (apo, 25.9.2020)