• Lange Nacht der Forschung Die vom Frühjahr auf 9. Oktober verschobene Lange Nacht der Forschung findet heuer digital statt. Normalerweise präsentieren hier Wissenschafterinnen und Wissenschafter österreichweit ihre Arbeit, heuer werden 200 Beiträge bis 30. Dezember online gestellt. Auf dem Programm stehen Videos über Forschungsprojekte, Interviews, virtuelle Laborführungen, Live-Demonstrationen sowie interaktive Formate. Finanziert wird die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung vom Wissenschafts-, Wirtschafts- und Klimaschutzministerium.

Laborbesuche sind diesmal nur virtuell möglich. Foto: Heribert Corn

• Leben mit Covid-19 Die Covid-19-Krise hat viele große und kleine Fragen aufgeworfen, die allesamtzeigen, wie wichtig die Erhöhung der Resilienz unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ist. Das Klimaschutz- und Innovationsministerium startet daher einen temporären Pop-up-Hub, um die Diskussion zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen zu eröffnen. In Online-Debatten, Experteninterviews und Workshops sollen bis Jänner2021 neue Lösungsideen erarbeitet werden.

• Woche für gute KI Unter dem Motto #4GoodAI bietet die Fakultät für Informatik der TU Wien zwischen 12. und 16. Oktober eine Reihe von Online-Aktivitäten für Schüler von zehn bis 16Jahren und Lehrende. Neben Vorträgen zu Themen wie künstlicher Intelligenz, Fake-News und Gesundheit gibt es Webinare zur Einführung in die Programmierung und einen "Hackathon 4 Good AI", bei dem keine Programmiervorkenntnisse nötig sind. Außerdem soll ein virtuelles "Speed-Mentoring" mit weiblichen Vorbildern Stereotype über Frauen in Informatik und IT abbauen und als Karriereberatung dienen.



• Ideen für grüne Energie Die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Projekten im Bereich erneuerbare Energie ist das Ziel des Green Future Hackathons, der von der Initiative Green Energy Lab veranstaltet wird. Bis 15. Oktober können sich Interessierte online anmelden, der Hackathon findet am 4. und 5. November im Palais Berg in Wien statt, insgesamt 10.000 Euro an Preisgeld warten auf die Gewinnerteams. (red, 26.9.2020)

