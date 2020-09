Die User des Wellnesshotelbewertungsportals Wellness Heaven haben die 15 besten Wellnesshotels in in Österreich, Deutschland und Italien gekürt. Zuvor wurden von Hoteltestern der Plattform 104 Hotels nominiert, die sich dann einem Online-Voting stellen mussten. Insgesamt wurden 86.302 Stimmen abgegeben. Besonderer Wert wurde heuer auf Hygienestandards gelegt. Hier sind die jeweils drei besten aus fünf Kategorien.

Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort Foto: Wellness Heaven

Kategorie Bester Spa

1. Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort, Italien

Letztes Jahr noch auf Platz 3, holt sich heuer das Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort in Naturns, Südtirol, die Goldmedaille. Der 5.000 Quadratmeter große Wellnessbereich mit sieben Saunen, acht Pools, Gartenlandschaft und Sonnenterrassen haben die User überzeugt.

2. Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu, Deutschland

Das König Ludwig Wellness & Spa Resort hat mit dem "Ludwig Refugium" einen modernen Wellnessbereich geschaffen. Die SPA Anlage ist in dem künstlich angelegten Seen- und Inselreich "Schwanensee" situiert und besticht vor allem durch seine Architektur und die Szenerie der Allgäuer Berge. Sogar das Schloss Neuschwanstein, das nur wenige Kilometer von diesem Wellnesshotel im Allgäu entfernt ist, lässt sich von einigen Bereichen im SPA bewundern.

3. Bio- und Wellnessresort Stanglwirt, Österreich

In der Kategorie bester Spa schafft es der Stanglwirt in Kitzbühel auf den dritten Rang. 12.000 Quadratmeter ist der Wellnessbereich draußen und drinnen groß. Außerdem gibt's neben all den Suiten auch noch einen eigenen Bauernhof.

Bergkristall – Mein Resort im Allgäu Foto: Wellness Heaven

Kategorie Beste Kulinarik

1. Bergkristall – Mein Resort im Allgäu, Deutschland

Ein Neueinsteiger in dieser Kategorie: Das Bergkristall – Mein Resort im Allgäu begeisterte Tester wie User mit seinem kulinarischen Angebot. Es verbindet Haute Cuisine mit Allgäuer Komponenten. Dabei kann der Hotelgast im komplett neu gestalteten Restaurant die Aussicht auf die Voralpenlandschaft genießen.

2. Hotel Klosterbräu***** & SPA, Österreich

Eine Besonderheit im Hotel Klosterbräu in Seefeld, Tirol, das über eine eigene Brauerei verfügt, ist die Tiroler Vital-Küche, die durch die traditionelle chinesische Medizin inspiriert und komplettiert wird.

3. Sonnenalp Resort, Deutschland

Neben dem Hauptrestaurant, das in verschiedene Stuben untergliedert ist, begeistert die User in diesem Allgäuer Resort insbesondere das Gourmet-Restaurant "Silberdistel", das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist.

Reischlhof Foto: Wellness Heaven

Kategorie Beste Suite

1. Reischlhof ****s Wellness & Genuss, Deutschland

Die exklusiven Zimmerkategorien, von der Almsuite bis hin zur Sky Suite mit Whirlpool und finnischer Sauna, brauchten dem Reischlhof den ersten Platz in dieser Kategorie. Vor allem die Sky Suite hat es Testern wie Usern offenbar angetan. Die luxuriöse Wellness-Suite ist im obersten Stockwerk des Wellnesshotels 2017 erbaut worden und glänzt auf insgesamt 103 Quadratmetern. Davon sind 71 Quadratmeter im Innenbereich, 32 Quadratmeter werden von einer Dachterrasse in Anspruch genommen.

2. Bergvillen Luxus Chalets, Italien

Besonders angetan hat es den Testern von Wellness Heaven, die Premium Villa des Südtiroler Chalet-Ensembles. Neben der Lage war es vor allem die Architektur: Es scheint als verschmelze der Bauhaus-Stil mit Kubismus, heißt es.

3. Hotel Winkler, Italien

War es 2019 noch der SPA-Bereich, der als top bewertet wurde, reicht es heuer Rang 3 in der Kategorie beste Suite. Vor allem werden die Panorama Logde Suiten lobend erwähnt. Punkten konnte das Südtiroler Hotel auch mit seinen Love-Suiten und Rückzugsorten für Paare beziehungsweise den Familiensuiten und Angeboten für Kinder.

Schloss Elmau Foto: Wellness Heaven

Kategorie Beste Lage

1. Schloss Elmau, Deutschland

Die Bayern räumen in der Kategorie beste Lage voll ab: Das Schloss Elmau liegt in einem Hochtal über Garmisch-Partenkirchen, in völliger Abgeschiedenheit. Das Luxushotel erreicht man lediglich über eine private Mautstraße, die am Hotel endet. Verkehrslärm ist im Elmauer Tal daher ein Fremdwort. Die Wanderwege in der Umgebung laden ein zu Spaziergängen oder Bergtouren durch die bayerische Voralpenlandschaft, vorbei an Seen wie dem Ferchensee oder dem Lautersee.

2. Naturhotel Forsthofgut, Österreich

Eine 30.000 Quadratmeter große Gartenanlage mit hoteleigenem Bio-Badesee und Wäldern, damit kann das Wellnesshotel Forsthofgut in Leogang inmitten der Salzburger Bergwelt punkten. Hinzu kommt die ruhige und abgeschiedene Lage am Ortsrand von Leogang. Das reichte heuer aber nur für die Silbermedaille, letztes Jahr war es noch Gold.

3. Hotel Sonnenparadies, Italien

Das Wellnesshotel Sonnenparadies befindet sich am Ortsrand von Schenna, mit weitläufigem Panoramablick auf die Südtiroler Bergwelt. Schenna liegt in Sonnenlage oberhalb der Kurstadt Meran. Das historische Dorf ist in sieben Ortsteile auf verschiedenen Höhenlagen gegliedert, so ist hier dank des milden Klimas Wandern und Mountainbiken von Frühjahr bis Spätherbst möglich.

Astoria Resort Foto: Wellness Heaven

Kategorie Bester Service

1. Astoria Resort, Österreich

Im Vorjahresranking noch auf dem dritten Rang in dieser Kategorie, schafft es das Astoria Resort in Seefeld, Tirol, mit 4.700 Quadratmetern In- und Outdoor-Spa-Welt, auf den ersten Platz. Man fühle sich hier augenblicklich willkommen, urteilen die Tester von Wellness Heaven.

2. Alpenresort Schwarz, Österreich

Rang 1 war es noch im Vorjahr, 2020 fällt das bereits mehrfach ausgezeichnete Alpenresort Schwarz in Tirol in der Usergunst auf den zweiten Platz zurück.

3. Stock Resort, Österreich

Das Tiroler Wellnesshotel macht den "Service-Hattrick" für Österreich voll. Es scheint Testern wie Usern dort aufgrund des hervorragenden und zuvorkommenden Service sehr zu gefallen. (red, 29.9.2020)