Das Cover von Idles – Ultra Mono. Foto: Partisan Records

Idles – Ultra Mono

Die britische Band Idles muss man sich als Schnittmenge aus Nick Cave & The Birthday Party aus den 1980er-Jahren und US-amerikanischem Hardcore der Marke Henry Rollins und Black Flag vorstellen. Es geht also auf dem Album Ultra Mono (Partisan Records) recht heftig zur Sache. Allerdings stehen die Idles trotz all des "Wir schlagen sie nieder mit Gebrüll" auf dem festen Boden ihrer Heimat. Sie bauen immer wieder Melodien in ihre tobenden Nahkampfsongs ein. Nett sind die Idles sowieso. Auf (This Means) War folgt Kill Them With Kindness.

IDLES

Gewalt – Snooze/Puppe

Die beste deutsche Band veröffentlicht ihre Singles in "scheiß/ rot/goldenen" Vinylauflagen und begeisterte zuletzt mit der Bestandsaufnahme Deutsch ("Geboren als Arschloch ..."). Ein Album wird verweigert. Dafür rammsteinen Gewalt auf der neuen Single Snooze/Puppe (Sounds of Subterrania) mit Drumcomputer, dem manischen Gesang von Patrick Wagner (Ex-Surrogat) und verzerrten Gitarren die geschundene Leiche des Rock in Grund und Boden. Nein als Lebensentwurf: "Ich schlaf mich aus / Ich steh nicht auf / Ich lass dem Irrsinn seinen Lauf".

GewaltBand

Lou Reed – New York – Deluxe Edition

Leider absolut gar nichts von seiner Gültigkeit hat dieses nun als Deluxe-Edition mit sechs CDs/DVDs, inklusive Demos, Konzertfilm und Live-Aufnahmen, aufgelegte Meisterwerk von Lou Reed von 1989 verloren. Nach einem künstlerisch durchwachsenen Jahrzehnt veröffentlichte Reed ein zorniges Protestalbum aus seiner Stadt New York (Warner). Es umkreist mit knurriger Stimme und trockener Gitarre Rassismus, Polizeigewalt oder Aids. Ein ehemaliger österreichischer Bundespräsident namens Waldheim kommt auch vor. Der Jugend eine Mahnung.

RHINO

(Christian Schachinger, 29.9.2020)