Der 79 Meter hohe Zagrebtower wurde 2007 fertiggestellt. Foto: CA Immo

Immobilien-Deal zweier österreichischer Unternehmen in Kroatien: Die CA Immo hat das Bürogebäude Zagrebtower an die s Immo verkauft. Das gaben beide börsennotierte Unternehmen am Donnerstag bekannt. Der Kaufpreis wurde nicht genannt, er sei aber um fünf Prozent über dem Buchwert gelegen, so die CA Immo in ihrer Aussendung.

Mit dem Verkauf zieht sich die CA Immo aus Kroatien zurück, sie konzentriert sich auf Bürogebäude in Deutschland, Österreich und den großen CEE-Hauptstädten.

22 Stockwerke

Der fast vollständig vermietete, 79 Meter hohe Zagrebtower ist ein Class-A-Gebäude mit 25.900 m² Mietfläche auf 22 Stockwerken sowie einem neunstöckigen Seitenflügel. Die jährlichen Bruttomieteinnahmen liegen bei 3,6 Millionen Euro.

Zu den Mietern zählen das kroatische Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Energie, der Pharmakonzern Bayer und das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte. Der Zagrebtower befindet sich im Business District East, der gemeinsam mit dem Central Business District den nachgefragtesten Standort in Zagreb bildet, heißt es von der s Immo AG. "Die Immobilie ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, erfüllt hohe Nachhaltigkeitsstandards und ist mit einem BREEAM Excellent Zertifikat ausgezeichnet." Mit dieser Akquisition erweitere die s Immo ihr Portfolio in Zagreb, wo sie mit dem Eurocenter und dem HOTO Tower bereits zwei hochwertige Büroimmobilien besitzt. (red, 1.10.2020)