Einen Monat vor der Wahl kann sich Trump seines wichtigsten Instruments bis auf weiteres nicht bedienen: jener Monologe vor begeisterten Fans, die er so liebt. Foto: AP Photo/Stan Badz

Muss Donald Trump womöglich wochenlang pausieren? Was heißt es für den Regierungsbetrieb, wenn sich vielleicht das halbe Kabinett in Quarantäne begibt? Und was bedeutet das alles für den US-Wahlkampf? Drei kurze Twitter-Zeilen, um 0.54 Uhr amerikanischer Ostküstenzeit von Trump in die Welt gesendet, haben die akute Verunsicherung, wie sie seit Monaten charakteristisch ist für Amerika, auf die Spitze getrieben.

Am Donnerstagabend, schrieb der Staatschef, seien er und seine Frau Melania positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. "Wir werden unverzüglich mit unserem Quarantäne- und Genesungsprozess beginnen. Wir werden das gemeinsam überstehen."

Vorerst milde

Sowohl dem Präsidenten als auch der First Lady gehe es gut, teilte sein Leibarzt Sean Conley kurz nach dem Tweet mit. Beide würden das Weiße Haus vorerst nicht verlassen, er erwarte aber, dass der Präsident in der Lage sei, seinen Amtspflichten ohne Unterbrechung nachzukommen. Später hieß es, Trump zeige milde Krankheitssymptome, vergleichbar mit einer Erkältung.

Was das für den Wahlkampf heißt? Klar ist, dass Trump in einer Phase außer Tritt kommt, in der er alle Register zu ziehen gedachte. In den Umfragen hinter Biden liegend, hatte er gehofft, das Blatt allein dadurch zu wenden, dass er viel, viel öfter vor Publikum auftritt als der Herausforderer, der es vorsichtiger angehen lässt. Um seine Anhänger zu mobilisieren, hat er seit Wochen nahezu täglich auf einer Kundgebung geredet, manchmal auch auf mehreren an einem Tag.

"Auf der Zielgerade"

Die Botschaft, die von den Auftritten vor Menschen ausging, von denen die wenigsten eine Maske trugen, war die: Die Pandemie ist so gut wie vorbei, Corona war gestern, der Blick geht nach vorn. Sehr ähnlich drückte Trump selbst es auch Donnerstag noch aus. Während die Opposition durch Panikmache zu punkten versuche, kehre das Land unbeeindruckt zur Normalität zurück, biege es – in den Worten Trumps – "auf die Zielgerade" ein.

Nun steht nicht nur hinter der Botschaft ein dickes Fragezeichen, vorläufig muss der Amtsinhaber auch auf die von ihm so geliebten Massenveranstaltungen verzichten. Eine für Freitag in Florida geplante wurde noch in der Nacht abgesagt. Weitere Absagen dürften folgen.

Das heißt, gut vier Wochen vor dem Votum kann sich Trump seines wichtigsten Instruments bis auf weiteres nicht bedienen, jener Monologe vor begeisterten Fans, die er so liebt – und bei denen er testet, welche Parolen ankommen und welche eher nicht. Nach den Richtlinien der Seuchenschutzbehörde CDC müssen Infizierte für zwei Wochen in Quarantäne, damit wäre der Zeitrahmen gesetzt. Ob sich der Präsident daran hält, bleibt abzuwarten. Die nächste TV-Debatte, geplant für den 15. Oktober in Miami, steht auf der Kippe.

Was den größten politischen Flurschaden anrichten könnte: Selbst wenn Trump die Krankheit gut übersteht, hat das positive Testergebnis das Thema Corona, das er zu gern abhaken würde, einmal mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und damit die Flapsigkeit eines Mannes, der die Gefahr lange herunterspielte, obwohl er es besser wusste. Die burschikose Ignoranz eines 74-Jährigen, der Zeitgenossen, die sich an Regeln hielten, bisweilen als Schwächlinge verspottet.

Teil der Risikogruppe

Noch am Dienstag, während des TV-Duells, hatte Trump über Virologen gewitzelt, die ihm angesichts seiner Massenveranstaltungen vorwarfen, ihre Ratschläge in den Wind zu schlagen. Bisher lasse sich kein negativer Effekt erkennen, "dabei waren manchmal 35.000 bis 40.000 Leute dabei", beharrte er. Das kann ihm jetzt auf die Füße fallen, obwohl auch ein Szenario, wie es sich Trump wünscht, nicht ausgeschlossen werden kann. Sollte es bei milden Krankheitserscheinungen bleiben, sollte er rasch genesen, würden er und seine Anhänger sich darin bestätigt fühlen, dass es mit dem Virus längst nicht so schlimm sei, wie manche behaupteten. Allerdings: Nicht nur wegen seines Alters, sondern auch wegen seines Übergewichts gehört der einstige Immobilienentwickler zur Risikogruppe.

Die Infektion wirft zwangsläufig die Frage auf, was passiert, wenn Trump zum Beispiel ins Krankenhaus muss. Müsste er im Falle, so wie im Frühjahr der britische Premier Boris Johnson, künstlich beatmet werden, würde sein Stellvertreter Mike Pence die Amtsgeschäfte übernehmen. Nach dem 25. Verfassungszusatz, ratifiziert 1967, kann ein Präsident die Macht vorübergehend an seinen Vize abgeben. Dass ein Präsident so kurz vor der von ihm angestrebten Wiederwahl einer schweren Krankheit wegen aussetzen muss – den Fall hat es in der US-Geschichte noch nicht gegeben. Was es für Trumps Kandidatur bedeuten würde, müsste er zum Beispiel beatmet werden, ist unklar.

Was das politische Washington aktuell am meisten beschäftigt, ist die naheliegende Frage, wer sich noch angesteckt haben könnte. Zwar hielten sich Trump und Biden bei ihrer Debattenpremiere in Cleveland an Abstandsregeln, doch was heißt das schon, wenn es in voller Lautstärke zur Sache geht? Ein erster Test Bidens von Freitagfrüh fiel negativ aus.

Hope Hicks, beschäftigt im Pressestab des Weißen Hauses, war kurz vor ihrem Vorgesetzten positiv getestet worden. Zu wem hatte sie Kontakt? Wer muss sich in Quarantäne begeben? Steven Mnuchin, der Finanzminister, geht im Oval Office aus und ein. Am Donnerstag verhandelte er im Kongress einmal mehr mit Nancy Pelosi, der demokratischen Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses. Zumindest am Freitag wurde er, wie Vizepräsident Mike Pence, noch negativ getestet. Aber: Was heißt das für die Arbeit des Parlaments? Muss es ebenfalls pausieren? Fragen über Fragen – und vorerst kaum Antworten. (Frank Herrmann aus Washington, 2.10.2020)