Am Donnerstag präsentierte Heinz-Christian Strache seinen Wahlkampfsong für die Wien-Wahl am 11.Oktober. Foto: Robert Newald

Wien – Die Falco Privatstiftung geht rechtlich gegen das Team Strache des ehemaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache vor. Grund ist, dass in einem am Donnerstag präsentierten und nun in Sozialen Medien abrufbaren Wahlkampfsong die "unverkennbare Stimme Falcos zu Wahlwerbezwecken" verwendet werde.

Das seit 1. Oktober kursierende Musikvideo mit dem Titel "HC is back!" imitiere "unverkennbar Stimmlage, Tonfall, Sprachmelodie und Dialekt" des 1998 verstorbenen Künstlers, hieß es in einer Aussendung am Samstag. Damit nutze das Team HC den "hohen Wiedererkennungswert der Stimme Falcos".

Gegen "politische Vereinnahmung"

Die Falco Privatstiftung verwahrt sich "vehement und konsequent gegen eine derartige politische Vereinnahmung". Daher habe man zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte des weit über Österreich hinaus bis heute berühmten Musikers rechtliche Schritte eingeleitet.

Bereits 2019 hatte der Nachlassverwalter einen Vergleich mit der FPÖ geschlossen, indem sich die Freiheitlichen verpflichten mussten, die Songs des verstorbenen Popstars nicht mehr bei Wahlkampfveranstaltungen zu spielen. (APA, 3.10.2020)