Foto: Getty Images/iStockphoto

Culinarius, Veranstalter der jährlich stattfindenden Wiener Restaurantwoche, organisiert von 5. bis 12. Dezember die erste "Hotelwoche" in Österreich. Ziel ist es, der gebeutelten Hotellerie in der schwierigen Zeit unter die Arme zu greifen und neue Gäste zu akquirieren, heißt es in einer Aussendung des Veranstalters.

Die Aktion will Gästen die Möglichkeit bieten, in den besten Hotels des Landes sieben Nächte zum Preis von vier (5. bis 12. Dezember) beziehungsweise drei Nächte zum Preis von zwei (5. bis 8. Dezember) zu buchen. Gewählt werden kann dabei zwischen Übernachtungen mit Frühstück und Übernachtungen inklusive Halbpension.

Insgesamt werden rund 30 Hotelleriebetriebe aus allen Bundesländern zu einer Teilnahme zugelassen. Mit dabei sind bisher etwa das Courtyard by Marriott in Linz, das Hotel Das Tigra, das Maxx by Steigenberger, das Hotel am Stephansplatz, das Spieß und Spieß. Buchungen für die erste Hotelwoche in Österreich erfolgen ausschließlich über den Veranstalter unter gastronews.wien/club/hotelwoche. Die ersten Buchungen können am 15. Oktober getätigt werden. (red, 6.10.2020)