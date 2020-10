Es war der vergangene Donnerstag. Späterer Nachmittag. Es war sonnig, aber doch schon kühl. Dennoch trugen Läuferinnen und Läufer, die da am unteren Ende der Markwardstiege standen, großteils kurz/kurz (also kurze Hosen und Kurzarmshirts) – und bibberten ein bisserl. Aber das, wussten sie und wusste ich, würde nicht lange so bleiben.

Schließlich ist das beim Laufen (und ganz generell beim Sportmachen außerhalb der Hochsommerphasen) fast immer so: Wenn man am Anfang gerade dieses Bisserl friert, hat man dann, wenn man warmgelaufen ist, meist genau richtig viel an.