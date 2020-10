Glenn Martens übernimmt den Posten des Kreativchefs bei Diesel Foto: Arnaud Lajeune

Glenn Martens heißt der neue Kreativchef beim Denimlabel Diesel. Der belgische Designer werde die gesamte Ausrichtung der Marke, die Mode, den Bereich Interior Design und die Kommunikation der Marke verantworten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



Martens folgt auf den Designer Nicola Formichetti, der die Position von 2013 bis Ende 2017 inne hatte. Nach dem Abgang von Formichetti blieb die kreative Spitze bei Diesel unbesetzt.

Anfänge bei Jean Paul Gaultier

Der 1983 geborene Glenn Martens arbeitete nach seinem Studium an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen bei Jean Paul Gaultier. 2013 übernahm er die Rolle des Kreativchefs bei dem Pariser Label Y/Project, seither gehört er zu den Lieblingen der französischen Modeszene. 2017 und 2020 wurde er bei den französischen Andam-Awards ausgezeichnet. Mit Diesel steht Martens schon länger in Kontakt: 2018 präsentierte er als Gastdesigner während der Mailänder Modewoche eine Kapsel-Kollektion. (red, 8.10.2020)