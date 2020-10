Eines der aktuellsten Geräte von HMD wird auch als erstes Android 11 erhalten: Das Nokia 8.3 5G. Foto: Nokia

Bei HMD Global gibt man sich überzeugt: In Hinblick auf die Update-Versorgung sei man in der Android-Welt federführend. Ob das stimmt, sei dahingestellt, klar ist jedenfalls, dass das Unternehmen nun in dieser Hinsicht einen wichtigen Meilenstein zu verkünden hat.



Ende einer Generation

Mit der Veröffentlichung von Android 10 für das Nokia 3.1 und das Nokia 5.1 schließt der finnische Hardwarehersteller seinen Update-Reigen auf die letztjährige Generation von Googles Betriebssystem ab. Und kann dabei mit einer durchaus erfreulichen Statistik aufwarten: Laut der Zahlen von Counterpoint Research wurden nämlich 94 Prozent sämtlicher Nokia-Gerät innerhalb eines Jahres auf die neue Android-Version aktualisiert.

Was die Nokia-Smartphones in dieser Hinsicht tatsächlich positiv von vielen Mitbewerbern abhebt, ist dass auch Low-End-Geräte zwei große Versions-Updates bekommen. Sicherheitsaktualisierungen gibt es drei Jahre lang. Um das zu ermöglichen, arbeitet man eng mit Google zusammen, und nutzt mit Android One eine weitgehend unveränderte Version des Betriebssystems, die noch dazu ohne viel Bloatware auskommt.

Android 11

Eine Strategie, die man auch in Zukunft beibehalten will, wie HMD Global in einer Presseaussendung betont. Und die Zukunft, das ist natürlich das Anfang September von Google vorgestellte Android 11. Laut dem aktuellen Zeitplan sollen die ersten Nokia-Geräte bereits im vierten Quartal eine Aktualisierung auf die neue Softwaregeneration erhalten.

Grafik: HMD Global

Den Anfang machen dabei die neuen Nokia 8.3 5G und Nokia 5.3, dicht gefolgt von Nokia 2.2 und Nokia 8.1. Die restlichen noch unterstützten Smartphones von HMD Global sollen die neue Version dann im ersten oder zweiten Quartal 2021 erhalten. (apo, 8.10.2020)