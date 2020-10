Neues Sicherheits-Feature für Google-User. Grafik: Google

Den "European Cyber Security Month" nutzt Google um so manche Sicherheitsverbesserung für seine Services anzukündigen. Aktuellstes Beispiel: Künftig will das Unternehmen aktiv vor Sicherheitsproblemen mit dem eigenen Google-Konto warnen.

Push

Direkt in den diversen Google-Apps soll dann künftig über eine Mitteilung vor schweren Problemen gewarnt werden. Solche Hinweise gibt es zwar schon bisher, sie werden aber via E-Mail versendet. Mit der neuen Positionierung will man nun verhindern, dass solche wichtigen Mitteilungen übersehen werden. Zudem haben diese Alarme den Vorteil, dass sie nicht gefälscht werden können – etwas dabei Mails durchaus ein Problem sein kann. Immer wieder haben Kriminelle gefälschte Warn-Mails von Google und anderen Firmen für Phishing-Angriffe genutzt.

Das neue Warnsystem soll zunächst in den kommenden Wochen an eine limitierte Anzahl von Nutzern ausgeliefert werden. Eine breitere Verfügbarkeit soll es hingegen erst Anfang kommenden Jahres geben.

Gastmodus für den Assistant

Eine Verbesserung in Privacy-Fragen kündigt Google an anderer Stelle an – und zwar einen Gastmodus für den Google Assistant. Vergleichbar mit dem Incognito-Modus für diverse Browser können damit die Fähigkeiten des Assistant genutzt werden, ohne dass die Daten mit dem eigenen Konto verknüpft werden. Der Wechsel auf den Gastmodus kann direkt via Spracheingabe erfolgen. (apo, 8.10.2020)