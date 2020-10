Was ist Ihre Wohlfühltemperatur? Und wie sehen das die anderen Menschen in Ihrem Haushalt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum!

Wie warm ist es bei Ihnen daheim? Foto: gettyimages/istockphoto/RuslanDashinsky

Wenn die Temperatur draußen in den einstelligen Bereich sinkt, die Sonne sich für viele Tage verabschiedet und es quasi durchregnet, ist es endlich da, das perfekte Sofawetter. Lässt sich ja ganz gut aushalten daheim – mit einer Tasse Kaffee, eingewickelt in eine Decke, hinausschauend ins ewige Grau des Himmels. Doch wie warm soll es dabei im Wohnzimmer sein, dass ein heimeliges Gefühl eintritt? Und schon ist man bei einer Frage angekommen, die seit jeher die Menschen in den kälteren Monaten spaltet. Die einen halten es mit sportlichem Ehrgeiz bis weit in den Oktober hinein bei erfrischenden 19 Grad Innentemperatur gut aus – dann zieht man eben eine Weste über den Pullover, und barfuß braucht man ja im Winter daheim wirklich nicht mehr herumzulaufen. Anderen wiederum ist es bei 21 Grad noch immer nicht warm genug, es muss allzeit kuschelig warm daheim sein, tags wie auch nachts.

Lebt man allein, ist das kein Problem – eine Herausforderung wird es dann, wenn man sich den Haushalt mit anderen Menschen teilt, denn die Trennlinien der unterschiedlichen Wohlfühltemperaturlager verlaufen oft zwischen Familien und Lebenspartnern.

Wie ist das bei Ihnen daheim?

Wie kalt muss es bei Ihnen daheim werden, dass Sie mit dem Einheizen beginnen? Wo liegt Ihre Wohlfühltemperatur? Heizen Sie auch nachts und im Schlafzimmer? Und wie regeln Sie die Frage im gemeinsamen Haushalt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 14.10.2020)