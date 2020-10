Was schätzen Sie an Buchklubs? Welche Autoren und Bücher haben Sie auf diese Art kennengelernt?

Manchmal macht Lesen einsam. Dann nämlich, wenn man ein außerordentlich gutes – oder schlechtes – Buch zu Ende gelesen hat und niemanden im Umfeld hat, mit dem man sich darüber austauschen könnte. Wie hilfreich wäre in solchen Momenten ein Kreis Gleichgesinnter, der genau dasselbe Buch auch soeben beendet hat und bereit für Diskussionen darüber ist? In diesen Fällen bietet sich ein Buchklub an. Gemeinsam beschließt man hier das Buch für das nächste Treffen, ein Zeitraum wird definiert, und nach abgeschlossener Lektüre folgen Loblieder und Verrisse, Diskussionen und gemeinsame Interpretationen. So bekommt man oft noch einen ganz anderen Blick auf das soeben Gelesene, lernt neue Autoren kennen oder kann umgekehrt anderen die eigenen Lieblingsautoren näherbringen.

Auch in digitaler Form funktioniert das in unterschiedlichen Versionen gut. Manche holen sich online nur Literaturtipps:



Andere wiederum brauchen den Gruppendruck, um wieder zum Lesen zurückzufinden und sich dafür wieder bewusst Zeit einzuräumen. Auch ehrgeizige Leseprojekte, die man ohne Deadline und virtuelle oder reale Lesegemeinschaft vielleicht nicht schaffen würde, können in manchen Fällen auf diese Art besser gedeihen.

Was schätzen Sie an Buchklubs?

Wie funktioniert der Ihre? Welches Buch ist in Ihrem Buchklub gerade an der Reihe? Auf welches Buch, auf welche Autoren sind Sie nur über Buchklubs gekommen? Und welche digitalen Buchklubs können Sie empfehlen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 15.10.2020)