Schmuckstars-Initiator Christian Lerner. Übergeben wurden die Preise von Katharina Zagata und Alfons Haider. Foto: Stefan Diesner

Eigentlich hätte es ja eine große Gala werden sollen, aber wie so oft in diesem Jahr musste auch dieser Event in verkleinerter Form, nämlich ohne Publikum, dafür mit Livestream stattfinden. Es geht um die Auszeichnung "Schmuckstars 2020", wo am Wochenende die Preisträger aus der Uhren- und Schmuckbranche geehrt wurden.

"Die Schmuckstars-Awards sind ein Zeichen der Wertschätzung für die großartigen Leistungen der heimischen Betriebe, die vor den Vorhang geholt gehören.", so Schmuckstars-Initiator Christian Lerner.

Über 170 Einreichungen konnten verzeichnet werden, 43 Nominierte schafften den Finaleinzug. Aus den 43 Finalisten ermittelte eine 19-köpfige Expertenjury die Sieger in 12 Kategorien. Neben den durch die Jury erhobenen Gewinnern wurden auch jene Schmuckstars-Award-Teilnehmer auf die Bühne geholt und als "Publikumsstars" geehrt, die die meisten Stimmen im Public-Voting des Halbfinales erzielen konnten.

Über den diesjährigen "Schmuckstars Lifetime Honorary Award"-Ehrenpreis, darf sich Reinhard Köck, Gründer des Juweliers VON KÖCK, freuen. Heuer neu eingeführt wurde beim Award die "Jubiläumsmarke des Jahres", erster Preisträger ist "Leo Wittwer – Finest Jewellry".



Die Gewinner in den einzelnen Kategorien

Kategorie: Das Schmuckstück des Jahres

Preisträger: Aquamarin Ring (Goldschmiede Norz)

Publikumsstar: Aquamarin Ring (Goldschmiede Norz)

Kategorie: Uhrenwerkstätte des Jahres

Preisträger: Juwelier Kopf

Publikumsstar: RO&RO Uhrmacherhandwerk

Kategorie: Uhrenhändler des Jahres

Preisträger: Uhrmachermeister Hübner

Publikumsstar: Leeb-Leschanz

Kategorie: The Web-Star of the Year

Preisträger: Juwelier Von Köck

Publikumsstar: Juwelier Von Köck

Kategorie: Lehrling des Jahres

Preisträger: Bettina Bartsch

Publikumsstar: Lisa Haller

Kategorie: Goldschmied des Jahres

Preisträger: Goldschmiede Seitner

Publikumsstar: Ursula Neuwirth

Kategorie: Trendjuwelier des Jahres

Preisträger: Juwelier Kopfsprung

Publikumsstar: Juwelier Kopfsprung

Kategorie: Trauringspezialist des Jahres

Preisträger: Lucas Schmuckarbeit

Publikumsstar: Lucas Schmuckarbeit

Kategorie: Rookie of the Year

Preisträger: Jürgen Rindler (Juwelier Rindler)und Elisabeth Habig (Elisabeth Habig)

Publikumsstar: Jürgen Rindler (Juwelier Rindler)

Kategorie: Konzept des Jahres

Preisträger: Juwelier Rindler

Publikumsstar: EQUIV Jewelry

Kategorie: Klassischer Juwelier des Jahres

Preisträger: Juwelier Nadler

Publikumsstar: Dorotheum Juwelier

Kategorie: Premiumjuwelier des Jahres

Preisträger: Juwelier Schullin

Publikumsstar: Bargello Uhren und Juwelen

Kategorie: Schmuckstars Lifetime Honorary Award

Preisträger: Reinhard Köck

Auszeichnung: Jubiläumsmarke des Jahres

Preisträger: Leo Wittwer (Leo Wittwer, Deutschland)

(red, 14.10.2020)