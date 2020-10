Wenn eine Influencerin während der Fashion Week das Hotel verlässt, darf man davon ausgehen, dass das Outfit mit Bedacht (häufig auch mithilfe eines Modeunternehmens) gewählt wurde. Erst recht darf man das von Leonie Hanne erwarten – das ist die Deutsche ihren 2,7 Millionen Instagram-Followern schuldig. Der perfekte Auftritt ist schließlich das Um und Auf jeder erfolgreichen Instagram-Karriere.

So wählte Hanne für einen ihrer Termine während der Mailänder Modewoche eine Kombination aus Blazer und Rock von Prada. So weit, so gut. Die Influencerin sah an jenem Tag allerdings aus, als sei sie zuvor von der Schulter bis zur Wade in einem Farbkübel, irgendwas zwischen "sand" und "naturell", gestanden – wenn da nicht die rosa High Heels gewesen wären. Die Wahl des beigen Outfits ist nachvollziehbar: Der Prada-Look harmonierte mit den Farben des Museo del Novecento, vor dem Leonie Hanne auf- und abging, es war d i e Herbstkomposition für Instagram.

Die deutsche Influencerin Leonie Hanne im September während der Mailänder Modewoche. Foto: Eliane Diotti/ Imago Images

Spätestens seit die "Nachhaltigkeit" zum Verkaufsargument geworden ist, sieht auf der Social-Media-Plattform alles irgendwie nach "Naturfarben" aus. Aber nicht nur da. Das Betreten einer Filiale des spanischen Retailers Mango kommt einer Reise durch die Wüste Gobi oder einer Wattwanderung auf Norderney gleich: Sandfarben, so weit das Auge reicht.

Allen, die die Wohnung nur mehr selten verlassen, wird demnächst auch geholfen: Ikea bringt mit dem schwedischen Parfum- und Kerzen-Unternehmen Byredo Duftkerzen heraus. Die stecken selbstverständlich in Keramikbehältnissen, die aussehen, als hätten sie gerade noch auf der Töpferscheibe ihre Runden gedreht. Sie sind wie gemacht für all die haferflockenfarbenen Wohnträume, die Syd und Shea McGee gerade auf Netflix entstehen lassen.

Osynlig heißt die Kooperation von Ikea und Byredo. Foto: Ikea

Ein Ende der Fahnenstange dürfte übrigens bald erreicht sein. Kim Kardashian, die seit Jahr und Tag auf "50 Shades of Beige" setzt, posierte unlängst auf Instagram in einem babyblau gemusterten Zweiteiler von Burberry. Wenn das kein Zeichen ist. (Anne Feldkamp, 22.10.2020)