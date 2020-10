Das Blaue Land, Murnau, Bayern

Die Gegend um Murnau in Oberbayern mit dem Staffel- und dem Riegsee zog schon Wassily Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter und Co in ihren Bann. Es liegt an den einzigartigen Lichtstimmungen dort, die die Maler des Blauen Reiters so faszinierend fanden. Künstler lieben den Geburtsort expressionistischer Kunst bis heute.

Ödön von Horváth lebte zwischen 1923 und 1933 in Murnau, ehe er ins politische Exil musste. Seine Theaterstücke und Romane sind gefärbt vom Blauen Land. Unter anderem entstanden dort "Zur schönen Aussicht", "Glaube Liebe Hoffnung" und "Kasimir und Karoline".

Häufig wirken die Seen und Moore, die Wälder und Wiesen, ja sogar die Alpenkette im Süden wie modelliert und mit weichem Blau getönt. Während sich die einen von der speziellen Atmosphäre der Region inspirieren lassen, ziehen es andere vor, im Staffelsee, einem der wärmsten Seen Bayerns, zu planschen oder das Naturschutzgebiet Murnauer Moos zu erkunden.

Infos: Murnau liegt eine Autostunde südlich von München und ist über die A 95, aber auch per Bahn sehr gut erreichbar. www.dasblaueland.de, www.murnau.de, www.riegsee.de. Blaue-Reiter-Sammlung: www.schlossmuseum-murnau.de.