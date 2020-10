Eine Dokudrama über die Relotius-Affäre des "Spiegel" soll 2022 bei Netflix auf Sendung gehen. Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

Die Relotius-Affäre des deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" soll nun auch Gegenstand eines Doku-Dramas des Streaming-Anbieters Netflix werden. Das berichtete am Dienstag der deutsche Journalist Gabor Steingart in seinem "Morning Briefing"-Newsletter. Netflix-Verantwortliche waren demnach bereits zu Gast in der "Spiegel"-Chefredaktion, um Details für die Serie zu besprechen, die 2022 weltweit auf Sendung gehen soll. Dies habe "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann der "Morning Briefing"-Redaktion bestätigt.

Der "Spiegel"-Journalist Claas Relotius hatte jahrelang Reportagen gefälscht, bis ihm der Reporterkollege Juan Moreno auf die Schliche kam. Moreno veröffentlichte das Buch "Tausend Zeilen Lüge" über den Skandal.

Bereits im September 2019 berichtete die "Süddeutsche Zeitung", dass Michael "Bully" Herbig auf der Grundlage von Morenos Buch einen Kinofilm über den Fälscherskandal plane. Die Ufa-Produktion soll eine Mediensatire werden. (red, 20.10.2020)