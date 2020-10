Da kann der Basti noch so predigen, der Rudi noch so flehen, der Karli noch so schimpfen, der Werner noch so granteln: Ein bisschen Gesellschaft brauchen wir Österreicher und Österreicherinnen. Unsere Kultur ist gesellig, unsere Werte feuchtfröhlich.

Ach was, Türkenhochzeit. Wir kommen uns lieber auf einem Schifferl nahe. Es muss ja nicht gleich eine Kreuzfahrt sein: Die Aussicht, mit ein paar hundert Mitreisenden in Quarantäne zu sitzen, bis der letzte wieder genesen – oder tot – ist, ist wenig erbaulich. Aber wer im Osten unseres schönen Landes lebt, könnte zum Beispiel dem Angebot einer österreichischen Supermarktkette nähertreten, auch heuer, wie jedes Jahr, die kulinarische Herausforderung namens Gans in einer größeren Gemeinschaft zu konfrontieren: bei einer "Tagesfahrt an den Neusiedler See inkl. Schifffahrt und Ganslessen".

Erste Gelegenheit auf Austausch von was auch immer gibt es bei der Busfahrt ab Stockerau, Korneuburg, Wien und Maria Enzersdorf nach Mörbisch. Dann geht’s für drei Stunden aufs Schiff, im Preis enthalten sind außer Ganslbuffet und Live-Musik das "Begrüßungsstamperl" und der "Tischwein". All you can drink. Beim Besuch der Ruster Adventmeile gibt es auch noch einen Punsch. Hick.

Die Corona-Regeln werden selbstverständlich streng eingehalten: Das von Ihnen benützte Punschhäferl können Sie sich behalten. Und vielleicht bringen Sie ja sonst noch etwas mit heim. (Gudrun Harrer, 21.10.2020)