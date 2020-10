Singe, wem Gesang gegeben. Foto: Egmont Ehapa Media GmbH

Am Hinkelstein, Geliebte mein, da hatten wir ein Stelldichein. Alles war …" Weiter wird dieses Lied von Troubadix nie kommen, die historischen Quellen sprechen von einem Hörsturz der Chronisten.

An dieser Stelle sollte eigentlich ein Text über den neuen Asterix-Band Der goldene Hinkelstein stehen. Allerdings handelt es sich dabei um eine Mogelpackung. Die Geschichte stammt von 1967, wurde also von den Gründervätern Albert Uderzo und René Goscinny konzipiert. Sie ist aber nie als Comic erschienen, sondern wurde damals als Hörspiel veröffentlicht. Das ergibt sehr unterkomplexe 48 Seiten Asterix.

Doch nun erst einmal zum Hauptthema des Albums. Die Musik! Im Bereich der experimentellen Geschichtsforschung nimmt sie nur wenig Raum ein. Dennoch ist spätestens seit Asterix und die Normannen klar, dass Musik nicht nur Trost oder Kraft geben kann. So ein Singer-Songwriter kann einem natürlich auch Angst machen und damit Flügel verleihen. I believe I can fly. Nein, tu es nicht! Zu spät! Aua!

Yeah, yeah, yeah!

Zur Beruhigung der jedwede zivilisatorische Errungenschaften wie Körperpflege, Schriftsprache oder Umgangsformen ablehnenden gallischen Landbevölkerung hängt der Barde Troubadix während der Besäufnisse zu Ehren des Cholesterinspiegels und der heiter ausgelebten Fremdenfeindlichkeit meistens gefesselt und geknebelt von einem Baum herab. Kultur kommt von Kult. Beim Teutates, Ignoranz ist unsere Religion!

Was aber wäre gewesen, wenn man ihn hätte singen lassen? Höchstens dekadente junge Leute aus der Stadt, die schon ein wenig der römischen Moderne ausgesetzt waren, wussten damals die rebellische Kraft der Dissonanz im Pop zu schätzen. Yeah, yeah, yeah!

Die spinnen, die Römer!

Die Normannen übrigens, denen der Gesang von Troubadix am Ende Flügel verleiht, werden sich im Sinne des Stockholm-Syndroms zwei Jahrtausende später mit dem Täter identifizieren und uns ihre Troubadixe zurückschicken: Abba, a-ha, Ace of Base, Aqua. Roxette.

Nicht nur an Witzen wurde im Goldenen Hinkelstein gespart, auch an Bildern. Überhaupt mangelt es den abgedruckten Hörspieldialogen um die Teilnahme von Troubadix an einem Sängerwettstreit so ziemlich an jedem Reiz, der Asterix sonst auszeichnet. Troubadix singt als Patient null des Punkrock. Alle leiden. Milch wird sauer. Römer werden verdroschen. Der Verlag wird reich.

Der goldene Hinkelstein ist ab sofort auch als Hörbuch erhältlich. Ein Buch zum Hören?! Überhaupt: "Buch"?! Die spinnen, die Römer!

(Christian Schachinger, 21.10.2020)