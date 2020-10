Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Reines Bad, reines Gewissen

Foto: Stummerer / Hablesreiter / Daisuke Akita

Das Künstlerduo Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter stellt sich Fragen zu Alltäglichem und entdeckt dabei das Politische, Kulturelle und Kontroversielle daran. Das letzte Ergebnis davon ist das Buch "Putzen – eine Kulturtechnik", das gerade im Böhlau-Verlag erschienen ist.

www.honeyandbunny.com





Wasserstelle

Waschbecken von Antionio Lupi Foto: Hersteller

Ein fesches Waschbecken zum Händewaschen kommt in diesen Zeiten besonders gut an. Gibt’s in verschiedenen Farben. Preis auf Anfrage

www.antoniolupi.it





Fest geschnürt

Biker-Jogginghose von Ugg Foto: Hersteller

Das australische Label Ugg produziert nicht nur einschlägige Treter, sondern auch Kuschelzeug (für zu Hause). Biker-Jogginghose 49 Euro

www.ugg.com





Zerknittert

Schmuck von Arket Foto: Hersteller

Das schwedische Label Arket hat die Osloer Designerin Zuzana Spustova beauftragt, Schmuckstücke zu entwerfen, gibt’s ab 29. 10. 35 Euro

www.arket.com





Aufgepudelt

Mütze von Eisbär Foto: Hersteller

Wenn einem der Wind um die Ohren bläst, können die Mützen des österreichischen Unternehmens Eisbär Abhilfe schaffen. 59,99 Euro

www.myeisbaer.com





Abgerundet

Jacke von The North Face Foto: Hersteller

Der Outdoorspezialist The North Face hat gemeinsam mit MM6 Maison Margiela eine kleine, feine Kollektion herausgebracht. 790 Euro

www.thenorthface.com

(RONDO, 27.10.2020)