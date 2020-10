Hunderte Schafe machten am vergangenen Wochenende das Gelände des Flughafens Imam Khomeni unsicher, wie ein auf Youtube veröffentlichtes Video zeigt. Ziel der Schafe war eigentlich Doha in Katar gewesen, wie das Flugunfallportal "Aviation Herald" schreibt. Dort waren sie mutmaßlich als Schlachttiere für den Markt bestimmt und hatten ihre vermeintlich letzte Reise vergangene Woche im türkischen Adana angetreten – an Bord einer 32 Jahre alten Boeing 747-200 der Iran Air.

Der betagte Frachter kehrte erst vor kurzem wieder in den Dienst zurück, nachdem ihn Iran-Air-Techniker in Teheran nach längerer Standzeit wieder flottgemacht hatten – aufgrund geltender Sanktionen gegen den Iran vollkommen in Eigenregie. Von Adana aus sollte die Maschine mit der lebenden Fracht an Bord direkt nach Doha fliegen. Allerdings versagte laut "Aviation Herald" mitten im Flug eines der vier CF6-Triebwerke seinen Dienst, und die Crew entschied sich, ins nahegelegene Teheran auszuweichen.

Nach geglückter Landung durften die insgesamt 1.800 Tiere von Bord und machten sich sofort auf die Suche nach Fressbarem. Ganze 63 Stunden verbrachten sie auf dem Flughafen, weil das Flugzeug wegen fehlender Ersatzteile nicht sofort wieder weiterfliegen konnte. (red, 21.10.2020)