Foto: KitzSki / Thomas Liner

Es war damit zu rechnen, dennoch kam die Nachricht überraschend: Deutschland erklärte am Donnerstagvormittag Österreich zum Risikogebiet – einzige Ausnahme: das Bundesland Kärnten. Schon ab Samstag, 0.00 Uhr, tritt damit auch eine damit in Verbindung stehende Reisewarnung des deutschen Außenministeriums in Kraft. Zuletzt galten bereits Wien, Vorarlberg und Tirol als Risikogebiete – mit Ausnahme der Exklaven Mittelberg/Kleinwalsertal in Vorarlberg und Jungholz in Tirol.

Die deutsche Reisewarnung gilt ab demselben Zeitpunkt auch für Südtirol, Venetien, Friaul-Julisch Venetien sowie den Großteil anderer Regionen Italiens.

Für Menschen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen, gilt derzeit eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese kann derzeit durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden. Ab 8. November gibt es andere Regeln: Dann gilt eine zehntägige Quarantäne, und man wird sich erst am fünften Tag "frei-testen" lassen können.

In Deutschland erfolgt die Einstufung als Risikogebiet – so weist es das Robert-Koch-Institut (RKI) aus – nach "gemeinsamer Analyse und Entscheidung" durch das Gesundheits-, das Außen- und das Innenministerium. Basis ist ein zweistufiges Verfahren: Zunächst wird quantitativ festgestellt, in welchen Staaten oder Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In einem zweiten Schritt – so das RKI, die zentrale Einrichtung der deutschen Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung – wird qualitativ evaluiert, ob in den fraglichen Staaten oder Regionen ein erhöhtes Infektionsrisiko vorliegt.

Niederlande ziehen nach

Nur Minuten nach Deutschland zogen am Donnerstag auch die Niederlande nach und weiteten ihre Reisewarnungen ebenfalls auf den Großteil Österreichs aus. Nur Kärnten, die Steiermark und das Burgenland sind für niederländische Touristen noch "gelb"; ebenso Osttirol und die Enklaven Hinterriß und Jungholz sowie Kleinwalsertal/Mittelberg. Für den Rest gilt Warnstufe Orange.

Die Niederlande schreiben bei der Einreise bzw. Rückkehr aus "orangen" Gebieten eine zehntägige Heimquarantäne vor, die auch nicht mit einem negativen PCR-Test vor oder nach Ankunft in den Niederlanden aufgehoben werden kann. Transitreisende sind von der Quarantänepflicht ausgenommen. Allerdings gilt bereits ein Stopp zum Tanken oder ein Gang aufs Raststätten-WC als Aufenthalt in dem Risikogebiet.

Mit großer Sorge reagierte vor allem die Tourismusbranche auf die jüngsten Entwicklungen, DER STANDARD hat sich bei Experten umgehört.

Nur schärfere Maßnahmen würden wirken

Auf die Frage, ob der Wintertourismus 2020/21 noch zu retten ist, hat der Simulationsforscher Nikolas Popper keine ganz eindeutige Antwort. Offensichtlich ist für ihn, dass etwa deutsche und andere internationale Gäste wegen der Reisewarnung aufgrund der relativ hohen Infektionszahlen in Österreich wohl ausbleiben werden. Für Popper ist es mit den aktuellen Maßnahmen, die nur ein rasches weiteres Ansteigen der Infektionszahlen verhindern, aus heutiger Sicht in einigen Regionen schwierig bis unmöglich, auf unter 50 Fälle pro 100.000 zu kommen.

Simulationsforscher Niki Popper fürchtet weiter steigende Infektionszahlen. Foto: APA / Georg Hochmut

Aber besteht denn in Österreich gar keine Chance mehr, von "rot" wieder auf "grün" geschaltet zu werden? Das könnten nur stärkere Maßnahmen leisten, sagt Popper, der die Bedeutung des Tracens und Testens betont, aber auch regionale Optionen sieht: "Laut unseren neuen Modellrechnungen für Bundesländer wäre eine Variante, auf Bezirksebene mit einem 14-tägigen Quasi-Lockdown inklusive Schulschließungen und verpflichtendem Homeoffice die Zahlen wieder deutlich nach unten zu bringen." Voraussetzung für den Erfolg sei aber, dass diese Maßnahmen von der Bevölkerung verbindlich mitgetragen werden.



Viele Hotels bedroht

Die Ausweitung bestehender Warnungen vor Reisen nach Österreich lässt den Tourismusexperten für den Winter schwarzsehen. "Wenn die Reisewarnungen so bestehen bleiben und die Leute nicht aus Deutschland nach Tirol oder Salzburg fahren, können wir jede zweite Gästenächtigung vergessen", sagt der Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Oliver Fritz. "Die vorige Wintersaison war wegen des Corona-Ausbruchs schon Mitte März zu Ende. Gemessen an einem normalen Winter wie vor zwei Jahren gehen wir in Richtung 60 Prozent Minus bei den Nächtigungen. Und wenn auch die Niederländer wegfallen, könnten fast zwei Drittel der Gäste fehlen."

Tourismusexperte Oliver Fritz rechnet inzwischen schon mit dem Schlimmsten. Foto: HO

Anders als im Sommer lasse sich die Lücke im Winter mit Inlandstouristen nicht ansatzweise schließen. "Wer in den vergangenen Jahren nicht Ski fahren war, wird das heuer auch nicht machen. Und nur wenige werden sich entscheiden, Ski zu fahren, weil sie nicht nach Mallorca können. Außerdem haben auch Inländer Angst, sich anzustecken. Ohne rasche Hilfsmaßnahmen seitens der Regierung werden viele Tourismusbetriebe die Krise nicht überleben. Stadthotels in Wien sowieso nicht, wahrscheinlich aber auch Hotels in anderen Regionen nicht."

Wieder entgleist

Der Tropen- und Reisemediziner Herwig Kollaritsch äußert sich hinsichtlich des heimischen Wintertourismus eher besorgt. Allerdings räumt er ein, dass bis Saisonbeginn noch etwas Zeit bleibt, um die Entwicklungen besser in den Griff zu bekommen. "Üblicherweise sprechen wir Mitte Oktober noch nicht vom Wintertourismus, es kann sich also noch etwas ändern", sagt er. Gelinge das, sei ein "Wintertourismus light" durchaus vorstellbar. Stiegen die Infektionszahlen aber weiterhin rasant an, gebe es bald "echte Probleme".

Herwig Kollaritsch kann sich einen "Wintertourismus light" vorstellen. Foto: APA

Denn: "Gerade im Winter befinden wir uns in einer epidemiologisch ungünstigen Situation", betont der Experte und gibt zu bedenken, dass die Bevölkerung das in den letzten Monaten nicht ernst genug genommen hat. "Wir hatten es im Griff, und jetzt entgleist es uns wieder", sagt Kollaritsch. Seiner Ansicht nach wäre ein Nachjustieren notwendig gewesen. "Aber das haben wir nicht", erklärt er. Da die Cluster diesmal in Familien und nicht unter Reiserückkehrern zu finden seien, könne man die Zahl diesmal nicht wieder so stark reduzieren wie im Sommer. Kollaritsch: "Wichtig ist vor allem, dass wir das Contact-Tracing nicht an die Wand fahren, so wie in Tschechien. Denn das wäre verheerend. Jeder Einzelne ist gefordert."

Etwas Neues entwickeln

Der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter hat vor der Eröffnung der Skisaison mit einigen Verantwortlichen in Wintersportorten Kontakt gehabt. Er hat sie dabei beraten, wie man das Touristenaufkommen etwa beim Anstellen oder in Seilbahnkabinen möglich so organisiert, dass es zu keinen Ansteckungen kommt. Umso schockierter war er, als er am Mittwoch die Bilder und Filme von den Gletscherbahnen Kaprun sah: "Das hat vielen dieser guten Bemühungen und damit auch dem Wintertourismus in der Außenwirkung sehr geschadet", sagt Hutter.

Hans-Peter Hutter plädiert dafür, die Zeit zu nützen, um nachhaltige Konzepte für den Wintertourismus zu überlegen.

Er versucht, der absehbaren Krise doch noch etwas Positives abzugewinnen: Vielleicht könnte man diesen Winter dafür nützen, sich anstelle des bisherigen Après-Ski, das in Corona-Zeiten ohnehin undenkbar ist, ganz neue Konzepte zu überlegen. Der sportbegeisterte Umweltmediziner hält jedenfalls wenig vom "Ballermann in den Alpen".

Damit sei zwar schnell viel Umsatz zu machen, aber nachhaltig sei das ganz gewiss nicht. "Vielleicht sollte dafür zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt werden, um jetzt für die Zeit nach der Krise etwas wirklich Neues und Zukunftsweisendes zu entwickeln." (Julia Palmai, Günther Strobl, Klaus Taschwer, Gianluca Wallisch, 23.10.2020)