Srdjan Grahovac (links) von Rapid und Alexandre Lacazette von Arsenal am Donnerstagabend in Wien. Foto: EPA/Christian Bruna

Die Heimniederlage von Rapid in der Europa League gegen Arsenal verfolgten laut Teletest am Donnerstagabend im Schnitt 378.000 Menschen auf Puls 4. So viele waren es in der zweiten Halbzeit auf dem Privatsender, die erste schauten im Schnitt 246.000 Menschen, den Nachbericht laut Teletest noch 229.000.

12,2 Prozent betrug der Marktanteil des Spieles in der jüngeren Zielgruppe zwischen zwölf und 49 Jahren. In der Gesamtbevölkerung ab zwölf Jahren war Puls 4 laut eigenen Angaben am Donnerstag "stärkster Privatsender".

Ab der Saison 2021/22 liegen die Free-TV-Rechte an der Champions League und der Europa League wie berichtet bei Servus TV, ein Teil der Österreich-Spiele in der Europa League soll an den ORF gehen.

Die Pay-Plattform Sky sicherte sich die Rechte an CL, EL und der neuen Conference League für Österreich und zeigt nach eigenen Angaben alle Spiele. (fid, 23.10.2020)