Für den Laufsport läuft's – während sich bereits in den letzten Jahren immer mehr Menschen für das Laufen begeistern konnten, hat der Corona-Lockdown im Frühjahr diesen Trend noch einmal verstärkt. Im Vergleich zu vielen anderen Sportarten ist Laufen weder zeitlich noch örtlich gebunden – auch Corona-Maßnahmen, die die Fitnessbranche großteils hart treffen, sind bis auf das Abstandhalten zu anderen nicht wirklich vorhanden, da man sich ohnehin an der frischen Luft bewegt.

Wie oft gehen Sie laufen? Foto: Halfpoint pojoslaw Getty Images/iStockphoto

Durch Stadt und Land

Je nachdem, wo man wohnt, variiert natürlich die Möglichkeit, verschiedene Routen zu wählen. Vor allem wenn man in der Stadt lebt und dennoch gern im Grünen laufen möchte, muss man entweder den Abschnitt zwischen Haustür und tatsächlicher Laufstrecke ebenfalls laufend bestreiten – oder aber man fährt extra mit Öffis oder dem Auto bis zum gewünschten Startpunkt. Auf dem Land ist es nicht immer, aber doch oft einfacher, direkt von zu Hause aus loszulaufen und gleich in der Natur zu sein. Auch die Wahl der Strecke ist von Läufer zu Läufer unterschiedlich. Während manche immer wieder genau dieselbe Strecke laufen, freuen sich andere über mehr Abwechslung, wie dieser User berichtet:

Auch die Witterung schreckt so manchen passionierten Läufer nicht davor ab, seine Runde zu drehen, meint dieser User:

Welche ist Ihre liebste Laufroute?

Was zeichnet diese aus? Laufen Sie immer wieder dieselbe Strecke – oder lieben Sie die Abwechslung? Starten Sie direkt vor Ihrer Haustür, oder fahren Sie extra wohin, um laufen zu gehen? Was schätzen Sie an diesem Sport besonders? Und laufen Sie am liebsten allein, mit einem Partner oder gar einer Laufgruppe? (mawa, 30.10.2020)