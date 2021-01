Panthella Portable von Louis Poulsen

Panthella Portable von Louis Poulsen Foto: Hersteller

Die neue Panthella Portable ist eine verkleinerte akkubetriebene Ausführung der Originalleuchte mit Acrylschirm, die bereits vor 49 Jahren auf den Markt kam. Ohne störendes Stromkabel lässt sich die Minileuchte leicht bewegen und an unterschiedlichen Orten nutzen. Sie verbreitet ihr angenehmes und blendfreies Licht bis zu fünf Stunden, unabhängig von einer Steckdose. So kann das skandinavische Design von Verner Panton auch endlich im Freien scheinen. Die in drei Stufen dimmbare Panthella Portable reflektiert ihr Licht auf den trompetenförmigen Fuß der Leuchte ab, der es weiterstrahlen lässt. Ein Lichtschimmer dringt auch durch den transparenten Opalschirm . Aufgeladen wird der Akku des Klassikers in der Basis per USB-Kabel. Circa 200 Euro

www.louispoulsen.com





Mo von Carl Hansen

Mo von Carl Hansen Foto: Hersteller

"Wenn ich einen Entwurf fertiggestellt habe, sehe ich ihn mir noch einmal ganz genau an und überlege, welche Elemente ich weglassen könnte". Auf diese Weise hat der Designer Mads Odgard auch seine Leuchtenserie Mo gestaltet. Die beiden von ihm verwendeten Grundformen sind Halbkugel und Zylinder. Der schmale Zylinder hält die Leuchte sowohl funktional als auch visuell in Balance. Bei der Wandleuchte führt er bis zum Sockel und betont so ihre Stabilität. Mit den passenden Hänge-, Steh- und Tischleuchten lässt sich eine gut abgestimmte Raumatmosphäre schaffen. 357 Euro wie abgebildet

www.carlhansen.com





Flat von Vibia

Flat von Vibia Foto: Hersteller

Charakteristisch für die Flat-Deckenleuchten des japanischen Designers Ichiro Iwasaki sind schmale, kreisrunde und horizontale Metallscheiben, die auf unterschiedlicher Höhe angebracht sind. Die Oberflächen der Scheiben reflektieren das Licht und verbreiten einen feinen, geheimnisvollen Glanz, so als würde es im Inneren des Materials leuchten. Zur minimalistischen Flat-Kollektion gehören außerdem Stehleuchten, Tischleuchten und Pendelleuchten, die so wie die Deckenvariante mit LED-Leucht-mitteln betrieben werden. 2310 Euro wie abgebildet

www.vibia.com





Tobia von Foscarini

Tobia von Foscarini Foto: Hersteller

Stängelig, kompakt und mobil: Die Tobia-Bodenleuchte präsentiert sich als tragbares Objekt, das Licht nach oben spendet. Die Schlaufe in der Mitte stellt mehr da als nur ein Gestaltungselement. Sie lädt dazu ein, die Leuchte des Architekten und Designers Ferruccio Laviani bequem zu greifen und einfach dorthinzustellen, wo der Bedarf nach einer Lichtquelle herrscht. Der schlichte und dabei ausdrucksvolle Strahler besteht aus zwei Metallen: Der untere Teil inklusive des Knotens ist aus solidem Stahlrohr, der obere Teil aus Aluminium gefertigt. Tobia gibt es in den Farben Gold, Schwarz und Weiß oder in leuchtenden Tönen wie Gelb oder einem dunklen Orange. 798 Euro

www.foscarini.com





Space von Kartell

Space von Kartell Foto: Hersteller

Die futuristisch-pilzig wirkende Leuchte erinnert an die ikonische "Space Needle", einen berühmten, 184 Meter hohen Restaurantturm, der die Skyline der Stadt Seattle prägt und 1962 anlässlich der Weltausstellung errichtet wurde. Space, gestaltet von Designer Adam Tihany, gibt es gleich in mehreren metallisch glänzenden Indoor-Versionen und einer verchromten Variante, speziell für den Gebrauch im Freien. Die wiederaufladbare kleine Lichtquelle kommt ohne Kabel aus und macht sich überall nützlich – vom Einsatz als Nachttisch bis zum herbstlichen Abend auf dem Balkon. Ab 204 Euro

www.kartell.com

(Heike Edelmann, RONDO, 5.1.2021)