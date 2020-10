Sacha Baron Cohen als Borat mit Filmtochter Filmtochter Tutar (Maria Bakalova). Foto: Amazon Studios

Seit vergangenen Freitag ist der neue Borat-Film von und mit Sacha Baron Cohen auf Amazon Prime zu sehen, darin ist Cohen wie schon 2006 als völlig inkorrekter, sexistischer, kasachischer Journalist Borat zu sehen, er ist in den USA unterwegs, um unter anderem seine Tochter an den Mann zu bringen. Immer wieder findet er dort vieles "very nice". Diesen Spruch nutzt Kasachstan jetzt für seine Tourismuswerbung.

Kazakhstan Travel

2006 war das noch anders, damals hat Kasachstan den "Borat"-Film verbieten lassen. Der Film sorgte damals für diplomatische Verstimmungen zwischen Kasachstan und den USA, weil Cohen Kasachstan als einen Staat darstellt, in dem Prostitution, Waffenschieberei oder die Diskriminierung von Randgruppen auf der Tagesordnung stehen. (red, 28.10.2020)