Entwickler geben Anpassung für unterschiedliche Konsolen und PC als Grund an und entschuldigen sich

Wer sich auf "Cyberpunk 2077" gefreut hat, muss sich weiter ein wenig gedulden.

Foto: cd projekt red

Drei Wochen vor der Veröffentlichung hat der polnische Entwickler CD Projekt Red (Witcher 3) den Sci-Fi-Shooter Cyberpunk 2077 nach etlichen Verzögerungen erneut verschoben. Das Spiel soll nicht wie geplant am 19. November erscheinen, sondern wird erst am 10. Dezember 2020 erhältlich sein. Das verkündet das Studio auf Twitter.

Anders als in der Vergangenheit ist das Game zwar bereits im "Gold-Status" – das heißt, dass es gänzlich gespielt werden kann und sämtliche Inhalte bereits fertiggestellt sind. "Die größte Herausforderung für uns ist aktuell, das Spiel für die aktuelle Konsolengeneration, die kommende und für PC gleichzeitig zu veröffentlichen", heißt es in dem Statement.

Home Office



Dafür müssten neun verschiedene Versionen getestet werden, während sich die Belegschaft im Home Office befindet. Cyberpunk 2077 sei während der Entwicklung zu einem Next-Gen-Titel geworden – daher müsse man sicherstellen, dass alles ohne Probleme läuft.

"Wir wissen, dass es für manche unrealistisch erscheint, wenn man sagt, dass 21 Tage bei so einem großen und komplexen Spiel einen Unterschied machen, aber das tun sie", schreiben die Chefs des Unternehmens Adam Badowski und Marcin Iwiński. CD Projekt Red will also noch rechtzeitig letzte Bugs bereinigen und eine stabile Performance auf allen Plattformen ermöglichen.

DLCs und Multiplayer auch erst später



Zu erwarten ist, dass auch Zusatzinhalte aus diesem Grund erst mit einer Verspätung zur Verfügung gestellt werden. In einem Gespräch mit Investoren erklärte die Firma bereits, dass es DLCs und einen Mulitplayer-Modus erst später geben wird.

Spieler ärgerten sich auf Twitter über die erneute Verschiebung, auch, weil sie beispielsweise Urlaub genommen hatten – das Unternehmen entschuldigt sich dafür, es sei "eines der größten Komplimente", die man bekommen könne, wenn Gamer sich einzig aufgrund des Spiels frei nehmen. (red, 28.10.2020)