Der rüstige Bademeister aus den USA drehte 2019 mit der Wiener Band CueStack auch ein Musikvideo in Wien. Der Song "Through the Night" erscheint am 10. Dezember

Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff versucht sich in einem neuen musikalischen Genre. Gemeinsam mit der österreichischen Band CueStack hat er einen Heavy-Metal-Song aufgenommen. Through the Night und das dazugehörige Musikvideo erscheinen am 10. Dezember, teilte das Wiener Metal-Duo CueStack, bestehend aus Martin Kames und Bernth Brodträger, in einer Aussendung mit.

Der Song und das Video wurden bereits 2019 in Wien aufgenommen. Um die Nachbearbeitung des Musikvideos sowie einer umfangreichen Making-of-Dokumentation zu finanzieren, hat die Band eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet. "Wir wissen, viele Menschen warten darauf, die 'schwere' Seite von 'The Hoff' zu sehen", heißt es in einem Werbevideo für die Kampagne. Bisher wurden rund 5.000 Euro gesammelt. (APA, 28.10.2020)