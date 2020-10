In der südfranzösischen Küstenstadt Nizza kam es zu einem Messerangriff. Foto: AP/Emrah Gurel

Nizza – Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Polizei drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden. Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin bestätigte den Vorfall, ohne zunächst Details zu nennen.

Der Bürgermeister der Stadt, Christian Estrosi, erklärte laut Nachrichtenagentur Reuters, der Täter sei bereits verhaftet worden. Die Tat gleiche einem terroristischen Anschlag, so der Bürgermeister. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt.

In Frankreich hatte zuletzt ein mutmaßlicher Islamist einen Geschichtslehrer auf brutale Weise ermordet. Der Fall sorgte für große Bestürzung im Land. (APA, dpa, red, Reuters, 29.10.2020)