Trump oder Biden

42.358 Postings

Knappes Rennen bei US-Wahl: Trump reklamierte Sieg für sich – nun führt Biden in wichtigen Swing-States

Bidens Team zeigt sich siegessicher: Der Demokrat liegt in Wisconsin und Michigan vor Trump. Dieser sprach zuvor von "Betrug" am "Volk" und kündigte an, den Supreme Court einzuschalten. Die Auszählung läuft noch