Von vorbildlichen, weniger vorbildlichen Staatsoberhäuptern und solchen, die jenseits von gut und böse sind – "The West Wing", "24", "Designated Survivors", "Veep" "House of Cards"

Foto: Netflix

Seit Donald Trump US-Präsident ist, haben Drehbuchautoren ein Problem: Die bizarre Performance des Gelbhaarigen lässt sich im Fiktionalen nur schwer toppen. Weswegen sich neuere TV- und Streamingware mehrheitlich im dokumentarischen Stil dem Thema Politik und Folgen nähern – siehe aktuell The Comey Rule.

Wer also mehr über das amerikanische System in Serien erfahren will, kann in die Vergangenheit schauen. Als Präsident der Herzen gilt seit 1999 Josiah Bartlet (Martin Sheen) aus The West Wing, der das Land liberal, intellektuell und umsichtig führte. Nicht nur damit war er der Realität um Längen voraus: Nach Bartlet wurde Matt Santos (Jimmy Smits) 2007 erster hispanoamerikanischer Präsident.

David Palmer, Frank Underwood

Bereits 2001 übernahm der Schwarze David Palmer das Land. Der Staatschef aus 24 war praktisch permanent in Lebensgefahr, was den borderlinigen Bundesagenten Jack Bauer (Kiefer Sutherland) in Echtzeit dauerbeschäftigte. 2016 stieg Sutherland in Designated Survivor selbst zum Amateurpräsidenten auf. Gerechtigkeit blieb das Ziel.

Foto: Netflix

Jenseits von Gut und Böse war hingegen Frank Underwood (Kevin Spacey) aus House of Cards. Ausbaden musste das Schlamassel schließlich Gattin Claire (Robin Wright). Am schändlichen Regierungsstil änderte das nichts. Wie überhaupt Präsidentinnen in Serien unterschiedlich erfolgreich ihr Amt führten: Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) tat es in Veep mit gebotenem Zynismus. Aufrichtig und langweilig war Geena Davis in Commander in Chief.

Das letzte Wort hat Sie

Schrill, schräg und sehr zielstrebig präsentiert sich der hochwohlgeborene Payton Hobart. Netflix zeigt in The Politician das unterhaltsame Porträt eines zukünftigen Präsidenten. Die Auswirkungen der Trump-Herrschaft auf die Gesellschaft – zurück in der Gegenwart – lassen sich ohnehin besser unter Abwesenheit des Präsidenten nachsehen. Zum Beispiel bei Rechtsanwältin Diane Lockhardt in The Good Fight, die für ihre pointierten Kommentare berühmt ist – und sowieso immer das letzte Wort haben sollte: "Es ist seltsam, wie schnell das, was als Satire beginnt, heutzutage Wirklichkeit wird." (Doris Priesching, 1.11.2020)

Mehr Serien?