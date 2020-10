Der Schotte erlangte in der Rolle des James Bond große Popularität. Er starb im Alter von 90 Jahren

Der schottische Schauspieler wurde als 007 zum Weltstar. Foto: imago images/teamwork

Der britische Schauspieler, Filmproduzent und Oscar-Preisträger Sir Thomas Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichtete am Samstag die britische BBC.

Connery war in den 1960er-Jahren zunächst in der Rolle des Geheimagenten James Bond berühmt geworden. Doch nach seinem Abschied von den 007-Filmen brauchte Connery viel Zeit, um sich auch jenseits der Bond-Rolle als erfolgreicher Schauspieler zu etablieren. Das gelang ihm erst Mitte der 80er-Jahre. Für seinen Auftritt im Gangster-Thriller Die Unbestechlichen, in dem Connery als irischer Polizist den berüchtigten Al Capone (Robert De Niro) zur Strecke bringt, wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet.

1989 wurde er vom "People Magazine" zum "Sexiest Man Alive" und 1999, damals 69 Jahre alt, zum "Sexiest Man of the Century" gewählt. 2004 beendete er seine Filmkarriere. (red, 31.10.2020)